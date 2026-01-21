21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

Ahmedabad: शहर की सभी स्कूलों को अनुशासन समिति का गठन करना अनिवार्य

Ahmedabad. शहर के घाटलोडिया क्षेत्र में नेशनल स्कूल के बाहर 10वीं कक्षा के छात्रों पर चाकू, पाइप से हुए जानलेवा हमले की घटना को राज्य सरकार एवं शहर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने गंभीरता से लिया है। इस घटना से सीख लेते हुए शहर जिला शिक्षा अधिकारी आर.एम.चौधरी ने शहर के सभी प्राइमरी, माध्यमिक एवं [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Jan 21, 2026

Ahmedabad city DEO

Ahmedabad. शहर के घाटलोडिया क्षेत्र में नेशनल स्कूल के बाहर 10वीं कक्षा के छात्रों पर चाकू, पाइप से हुए जानलेवा हमले की घटना को राज्य सरकार एवं शहर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने गंभीरता से लिया है।

इस घटना से सीख लेते हुए शहर जिला शिक्षा अधिकारी आर.एम.चौधरी ने शहर के सभी प्राइमरी, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूल के संचालकों और प्रधानाचार्यों को बच्चों की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए हैं।

स्कूल सुरक्षा नीति 2016 के तहत जारी परिपत्र में हर स्कूल में अनुशासन समिति को अनिवार्य रूप से गठित करने का निर्देश दिया गया है। इस समिति में प्रधानाचार्य (प्राचार्य), शिक्षकों के साथ विद्यार्थी प्रतिनिधि को भी शामिल करना होगा। प्राचार्य को समय-समय पर इसकी बैठक करनी होगी। ऐसा होने पर बड़ी घटनाओं को टाला जा सकेगा।

यह समिति स्कूल में पढ़ने आते समय और पढ़ाई के बाद स्कूल से बाहर जाते समय स्कूल के अंदर व स्कूल के आसपास विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों को विद्यार्थियों की सुरक्षा को नैतिक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकारने का सुझाव भी दिया गया है। स्टाफ को भी यह जिम्मेदारी निभाने को कहा है।

स्कूल में बच्चों के व्यवहार पर भी रखें नजर

शहर डीइओ की ओर से स्कूलों को जारी परिपत्र में कहा है कि स्कूल में पढ़ने के लिए आने वाले बच्चे के स्कूल में रहने के दौरान, पढ़ते समय, खाना खाते समय, खेलते समय उसकी हर गतिविधि पर नजर रखें। कक्षा में, साथियों के साथ उसके व्यवहार पर निगरानी रखते हुए उसकी समीक्षा करें। यदि किसी विद्यार्थी के व्यवहार में बदलाव दिखता है, तो उसकी मनोवैज्ञानिक काउंसिलिंग करें। बच्चों से उसका मित्र बनकर उसका विश्वास जीतें। शिक्षकों को उनकी कक्षा के बच्चों का मनोवैज्ञानिक निरीक्षण करने को कहा गया है।

स्कूलों को शिक्षा के केन्द्र के साथ सुरक्षित स्थल बनाएं

डीइओ ने परिपत्र में कहा है कि स्कूल को शिक्षा केन्द्र के साथ बच्चों के लिए सुरक्षित स्थल बनाने की दिशा में कार्य करें। बच्चों को स्कूलों में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना जरूरी है। कोई अनिच्छनीय घटना होती है, तो तत्काल डीइओ कार्यालय को इसकी सूचना देने को कहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

21 Jan 2026 10:23 pm

Hindi News / News Bulletin / Ahmedabad: शहर की सभी स्कूलों को अनुशासन समिति का गठन करना अनिवार्य

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

उज्जैन में पता चली मध्यप्रदेश में पाए जाने वाले विषैले सर्पो की प्रजाति

Snake bite news Ratlam
रतलाम

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का अधिकारियों ने छुआ पैर…वीडियो वायरल होते ही निष्पक्षता पर सवाल, अधिकारी देने लगे सफाई

Up news, Deoria news
देवरिया

गुजरात : खोडलधाम संगठन की अध्यक्ष बनीं अनार पटेल

अहमदाबाद

खोडलधाम मंदिर कागवड और हरिद्वार में बनाया जाएगा अतिथि भवन

अहमदाबाद

भोपाल में जिला वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गिरफ्तार

bhopal news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.