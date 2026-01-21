Ahmedabad: शहर की सभी स्कूलों को अनुशासन समिति का गठन करना अनिवार्य

शहर डीइओ की ओर से स्कूलों को जारी परिपत्र में कहा है कि स्कूल में पढ़ने के लिए आने वाले बच्चे के स्कूल में रहने के दौरान, पढ़ते समय, खाना खाते समय, खेलते समय उसकी हर गतिविधि पर नजर रखें। कक्षा में, साथियों के साथ उसके व्यवहार पर निगरानी रखते हुए उसकी समीक्षा करें। यदि किसी विद्यार्थी के व्यवहार में बदलाव दिखता है, तो उसकी मनोवैज्ञानिक काउंसिलिंग करें। बच्चों से उसका मित्र बनकर उसका विश्वास जीतें। शिक्षकों को उनकी कक्षा के बच्चों का मनोवैज्ञानिक निरीक्षण करने को कहा गया है।