समाचार

निष्ठुर ‘मां’ बार-बार बदलती रही मासूम की मौत की कहानी

ह्युमन एंगल : रोते हुए मासूम बेटी को पुकारते रहे पिता और दादी, क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से कराया पोस्टमार्टम

अजमेर

Manish Singh

Sep 19, 2025

निष्ठुर ‘मां’ बार-बार बदलती रही मासूम की मौत की कहानी
जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में बेटी को देखकर बिलखता पिता व दादी। पत्रिका

अजमेर(Ajmer News). कोई सोच भी नहीं सकता कि क्या कोई मां इतना निष्ठुर हो सकती है जितनी अंजली है। यह वही निर्दयी महिला है जिसने मंगलवार देर रात अपनी मासूम बेटी को आनासागर झील में फेंक दिया। मासूम काव्या को तो तनिक भी अंदाजा नहीं था कि कुछ देर पहले जिसका वो हाथ पकड़ कर घूम रही है वही उससे हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना चाहती है।मौका-ए-हालात बताते हैं कि उसने सब कुछ पहले से ही तय कर रखा था। अपने कलेजे के टुकड़े को हमेशा के लिए अपने से जुदा करने के दौरान वो एक बार भी नहीं झिझकी। शातिर इतनी कि अपने प्रेमी को बेटी की गुमशुदगी की कहानी बताकर मौके पर बुला लिया और ढूंडने का बहाना करने लगी। गश्त के दौरान पुलिस को भी पूछताछ में गुमराह किया। यहां तक की पति को फोन कर बेटी की सड़क हादसे में मौत की बात कही। फिर उसके लापता होनी की कहानी बयां कर दी। वह पल-पल बेटी की मौत की कहानी बदलती रही। पुलिस से घटना की जानकारी मिलने पर गुरुवार दोपहर आरोपी महिला का पति राजू, उसकी मां( काव्या की दादी) जेएलएन अस्पताल पहुंचे तो मासूम को मोर्चरी के स्ट्रेचर पर देख फफक पड़े।

साढ़े तीन साल की काव्या उर्फ आरू मां अंजली सिंह के साथ। फाइल फोटो

‘उठ जा आरू...’ उठ जा...

उत्तर प्रदेश के बनारस निवासी राजू कन्नौजिया अपने रिश्तेदारों के साथ अजमेर आया। यहां उसने अपनी साढ़े तीन साल की बेटी काव्या सिंह उर्फ आरू को मोर्चरी में स्ट्रेचर पर लेटा देखा तो खुद को रोक नहीं सका। वह अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखकर आवाज देता रहा ‘उठ जा आरू...’ उठ जा...। पिता और दादी की आंखों से अश्रु धारा बहते नहीं थमी। पत्रिका से बातचीत में राजू ने बताया कि उसे जब अंजली ने कॉल करके आरू के एक्सीडेंट में मरने की सूचना दी, तब उसको उनके अजमेर में होने का पता चला लेकिन जब पुलिस ने सम्पर्क किया तो वास्तविकता सामने आई। काश उसको अंजली कॉल करके कह देती तो वह अपनी बेटी को ले जाता । उसने तो उसको पहले भी अपने संरक्षण में लेना चाहा लेकिन यूपी पुलिस व कानूनी दांव पेंच के चलते वह अपने मन को समझाकर रह गया।

मौका देता रहा...आखिर छोड़ दिया

राजू कन्नौजिया ने बताया कि अंजली सिंह उर्फ प्रिया से उसने प्रेमविवाह किया। शादी के कुछ साल तक सबकुछ ठीक चला लेकिन उसके बाद मकान मालिक के बेटे अल्केश गुप्ता के साथ उसने अवैध रिश्ते बना लिए। अल्केश के साथ अंजली चार मर्तबा घर छोड़कर जा चुकी थी लेकिन हर बार माफी मांगने व सुधरने की बात कहकर घर लौट आई। उसने अल्केश से पीछा छुड़ाने के लिए ना केवल घर बल्कि मोहल्ला भी बदल दिया। अल्केश उसकी गैरमौजूदगी में उसके दूसरे घर तक भी पहुंच गया। वह उसको हर बार मौका देता रहा। आखिर में उसे छोड़कर दूसरी जगह रहने लगा। कुछ माह पूर्व अंजली ने उसे कॉल कर कहा कि वह कुछ लिए दिन बहन के पास जा रही है लेकिन वह अल्केश के साथ अजमेर आ गई।

सबके सामने सिर झुक गया

राजू की बुआ सोनी व फूफा योगेन्द्र ने बताया कि अंजली की कहानी पूरे गांव, शहर में फैल चुकी है। हर कोई नफरत की नजर से देख रहा है। उसने मां के रिश्ते को कलंकित कर दिया। पुलिस अभिरक्षा में भी अंजली को सोनी बुआ से जमानत की उम्मीद है। फूफा योगेन्द्र का कहना है कि अंजली को काव्या को नहीं मारना था। वह उसके पास बनारस में छोड़ देती। वह अपनी बेटियों के साथ उसका भी लालन-पालन कर लेता।

...तुम ही बचा सकते हो मुझे

राजू ने बताया कि वह अजमेर आया तो अंजली ने उसको जेल से कॉल किया। अंजली ने कहा कि उससे गलती हो गई। अब वही है जो उसको बचा सकता है। हालांकि राजू का कहना है कि वह अपनी तीन साल की मासूम बेटी को न्याय दिलाते हुए उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगा। राजू और उसके रिश्तेदार पोस्टमार्टम के बाद काव्या का शव लेकर बनारस रवाना हो गए।

चेहरे पर नहीं शिकन...भेजा जेल

इधर क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने अंजली सिंह उर्फ प्रिया को अदालत में पेश किया। अदालत ने उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। मेडिकल करवाने और जेल भेजने के दौरान अंजली के चेहरे पर तीन साल की मासूम बेटी की हत्या करने का ना तो पछतावा था ना ही शिकन नजर आई।

इनका कहना है...

बालिका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है। शव उसके पिता को सौंपा गया। हत्या की आरोपी अंजली को कोर्ट में पेश किया जहां से उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर जल्द चालान पेश किया जाएगा।अरविन्द सिंह चारण, थानाप्रभारी क्रिश्चियन गंज

