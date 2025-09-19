निष्ठुर ‘मां’ बार-बार बदलती रही मासूम की मौत की कहानी

अजमेर(Ajmer News). कोई सोच भी नहीं सकता कि क्या कोई मां इतना निष्ठुर हो सकती है जितनी अंजली है। यह वही निर्दयी महिला है जिसने मंगलवार देर रात अपनी मासूम बेटी को आनासागर झील में फेंक दिया। मासूम काव्या को तो तनिक भी अंदाजा नहीं था कि कुछ देर पहले जिसका वो हाथ पकड़ कर घूम रही है वही उससे हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना चाहती है।मौका-ए-हालात बताते हैं कि उसने सब कुछ पहले से ही तय कर रखा था। अपने कलेजे के टुकड़े को हमेशा के लिए अपने से जुदा करने के दौरान वो एक बार भी नहीं झिझकी। शातिर इतनी कि अपने प्रेमी को बेटी की गुमशुदगी की कहानी बताकर मौके पर बुला लिया और ढूंडने का बहाना करने लगी। गश्त के दौरान पुलिस को भी पूछताछ में गुमराह किया। यहां तक की पति को फोन कर बेटी की सड़क हादसे में मौत की बात कही। फिर उसके लापता होनी की कहानी बयां कर दी। वह पल-पल बेटी की मौत की कहानी बदलती रही। पुलिस से घटना की जानकारी मिलने पर गुरुवार दोपहर आरोपी महिला का पति राजू, उसकी मां( काव्या की दादी) जेएलएन अस्पताल पहुंचे तो मासूम को मोर्चरी के स्ट्रेचर पर देख फफक पड़े।