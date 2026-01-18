धर्म व राष्ट्र की रक्षा के लिए जागरुक होकर एकजुट रहने पर दिया जोर

महंत बाल भारती महाराज ने कहा कि सोशल मीडिया पर समाज की बच्चियों में आ रहे बदलाव दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार देना आवश्यक है ताकि वे भविष्य में सनातन की प्रतिष्ठा बढ़ा सकें। खासकर माताओं से आग्रह किया गया कि वे बालकों और बालिकाओं को पहली गुरु के रूप में संस्कारयुक्त बनाएं। उन्होंने कहा कि जैसलमेर में हाल की घटनाएं समाज को चिंतित कर रही हैं, जिसका प्रतिकार होना चाहिए। महंत नारायण भारती ने समाज को जागरूक होकर धर्म और समाजहित के विरुद्ध कार्य करने वालों के सामने खड़ा होने का आग्रह किया। नारायण भारती ने कहा कि धर्म और राष्ट्र के लिए त्याग व बलिदान भी अपेक्षित हो तो पीछे नहीं हटना चाहिए। मुख्य वक्ता जेठूदान ने कहा कि हिन्दू समाज के जागरण के लिए गांव-गांव में धर्मसभाएं होनी चाहिए।