रात को कोहरा, सुबह गुनगुनी धूप, तेज होगी सर्दी

अलवर.

जिले में बारिश से राहत मिली है। बुधवार को सुबह मौसम ठंडा रहा। इसके बाद धूप खिली, हालांकि बादलवाही की वजह से इसका असर ज्यादा नहीं है। मौसम विभाग ने घने कोहरे के साथ ही तेज सर्दी पड़ने की चेतावनी जारी की है। अगले एक—दो दिन मौसम में उथल-पुथल होने की संभावना है। विभाग के अनुसार 31 जनवरी से एक पश्चिमी विक्षोभ बनेगा, जिससे फिर बारिश हो सकती है।

जिले के रैणी, राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ क्षेत्रों में मंगवार को चने के आकार के ओले गिरे थे, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान हुआ है। कृषि विभाग के अनुसार सरसों को सर्वाधिक नुकसान है। माना जा रहा है कि एक हजार हेक्टेयर में सरसों की फसल खराब हुई है। हालांकि गिरदावरी और सर्वे रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि किसानों को कितना नुकसान हुआ है। लेकिन बारिश व हवा की वजह से कई जगहों पर सरसों की फसल आड़ी पड़ गई है। किसानों को चिंता सता रही है कि अगर पाला पड़ गया तो फसलों का खराब होना तय है।