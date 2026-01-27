किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 63 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (21 जनवरी 2026) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 63 में भेजी गई कहानियों में ये कहानियां सराहनीय रही हैं।

बरगद दादा और नन्हा पौधा

आराध्या सोनारे, उम्र _11 वर्ष

एक बहुत ही शांत और हरे-भरे मैदान में एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। वह इतना पुराना था कि उसे उस इलाके का 'दादा' माना जाता था। बरगद दादा का चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था और उनकी लंबी-लंबी जटाएं ज़मीन को छूती थीं। उनके घने पत्तों के बीच से छनकर आने वाली धूप ज़मीन पर सुनहरी चादर जैसी लगती थी। बरगद दादा के चरणों में चार नन्हे पिल्ले अक्सर आकर बैठते थे। कोई गुलाबी रंग का था तो कोई भूरा, लेकिन उन सबको बरगद दादा की छांव में सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस होता था। वे वहां खेलते, कूदते और थककर सो जाते। बरगद दादा भी अपनी शाखाओं को हिलाकर उन पर ठंडी हवा करते थे। उसी मैदान के एक कोने में एक नन्हा सा पौधा भी उग आया था। उस नन्हे पौधे पर कुछ लाल-लाल छोटे फल लगे थे। वह पौधा रोज़ बरगद दादा को देखता और मन ही मन सोचता, "काश! मैं भी इतना बड़ा होता। मेरी भी ऐसी जटाएं होतीं और हज़ारों पक्षी मुझ पर बसेरा करते। अभी तो मैं इतना छोटा हूं कि तेज़ हवा भी मुझे डरा देती है। एक दोपहर, जब सूरज बहुत तेज़ चमक रहा था, नन्हा पौधा मुरझाने लगा। यह देखकर बरगद दादा ने अपनी एक बड़ी शाखा को थोड़ा झुकाया ताकि नन्हे पौधे पर भी छांव पड़ सके। नन्हे पौधे ने आंखों में नमी भरकर कहा, "दादा, आप कितने महान हैं! आप सबको सुरक्षा देते हैं। क्या मेरा जीवन बस यहीं खत्म हो जाएगा? क्या मैं कभी आपकी तरह काम आ सकूंगा?" बरगद दादा ने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, "नन्हे दोस्त, उदास मत हो। आज जिसे तुम अपनी कमजोरी समझ रहे हो, वही तुम्हारी शक्ति है। ये छोटे फल जो तुम पर लगे हैं, वे आने वाले कल के विशाल पेड़ों के बीज हैं। तुम आज छोटे हो, इसलिए तुम तूफ़ान में झुक सकते हो और टूटने से बच सकते हो। मैं बड़ा हूं तो मेरी जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं।

