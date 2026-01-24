नेहरानगर में बदतर हालात: सीवर लीकेज से सैकड़ों मकानों को नुकसान

श्रीगंगानगर. शहर के नेहरानगर क्षेत्र में सीवर लाइन लीकेज की समस्या ने अब गंभीर और भयावह रूप धारण कर लिया है। सीवर व्यवस्था पूरी तरह चरमराने से गंदा पानी घरों के आगे ओवरफ्लो होकर सड़कों और गलियों में फैल रहा है। इसके चलते सैकड़ों मकानों की नींव और दीवारें प्रभावित हो रही हैं, वहीं गंदगी और बदबू के बीच रहना स्थानीय लोगों के लिए मजबूरी बन चुका है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि यहां रहना दूभर हो गया है। सीवर का गंदा पानी लगातार घरों में घुस रहा है, जिससे घरेलू सामान खराब हो रहा है और मकानों को संरचनात्मक नुकसान पहुंच रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि अब पेयजल भी दूषित होकर आ रहा है, जिससे संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है।