गाजियाबाद में फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पोस्टमैन सहित पांच गिरफ्तार…एक चूक पर पकड़ में आया मामला

पुलिस उपायुक्त (ग्रामीण क्षेत्र) सुरेंद्रनाथ तिवारी ने रविवार को जानकारी दी कि यह मामला तब उजागर हुआ जब पिछले साल दिसंबर में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने पुलिस को संदिग्ध आवेदनों के बारे में एक पत्र लिखा। इन आवेदनों में एक ही पते पर कई पासपोर्ट जारी किए गए थे और एक ही मोबाइल नंबर का बार-बार उपयोग किया गया था।