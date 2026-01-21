21 जनवरी 2026,

बुधवार

गाज़ियाबाद

बेटे को पास नहीं आने देती थी… आधी रात पति की जीभ काटने पर सास ने खोली रीलबाज बहू की पोल

Ghaziabad Crime: दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मोदीनगर में नवविवाहिता द्वारा पति की जीभ काटने के मामले में नया खुलासा हुआ है। पीड़ित की मां के अनुसार, नवविवाहिता बहू उसके बेटे को अपने पास नहीं आने देती थी।

गाज़ियाबाद

image

Vishnu Bajpai

Jan 21, 2026

Ghaziabad Crime Wife Told reason cutting husband tongue cigarette alcohol sexual relations and reel connection

Ghaziabad Crime: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गाजियाबाद के मोदीनगर में शादी के छह महीने बाद पति की जीभ काटने वाली नवविवाहिता को लेकर उसकी सास ने बड़ा खुलासा किया है। घटना गाजियाबाद के मोदीनगर थानाक्षेत्र की संजयपुरी कॉलोनी की है, जहां आधी रात एक नवविवाहिता ने अपने पति की जीभ दांतों से काट दी। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि खाना बनाने को लेकर हुए विवाद ने भयंकर रूप ले लिया, जिसके बाद गुस्से से बौखलाई नवविवाहिता ने अपने पति की जीभ काट दी। अब पीड़ित की मां यानी नव‌विवाहिता की सास ने बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल आरोपी बहू पुलिस की हिरासत में है।

पीड़ित युवक की मां ने बताई बहू की काली करतूत

पीड़ित की मां ने पुलिस को बताया कि वह गाजियाबाद के मोदीनगर थानाक्षेत्र की संजयपुरी कॉलोनी में बेटे और बहू के साथ रहती है। उसका बेटा विपिन कुमार एक फैक्टरी में काम करता है। उनकी शादी करीब छह महीने पहले मेरठ के मलियाना फाटक निवासी ईशा से हुई थी। अमहिला के अनुसार, शादी के शुरुआती समय से ही बेटे-बहू के जीवन में तनाव बना हुआ था। इसके पीछे बहू का अमानवीय व्यवहार था, क्योंकि ईशा विपिन को अपने पास नहीं आने देती थी। विपिन की मां गीता देवी का कहना है कि बहू सिगरेट और शराब पीने की आदी थी और दिन-रात सोशल मीडिया पर रील बनाने में लगी रहती थी। इसी बात को लेकर घर में आए दिन झगड़े होते थे।

इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव रहती थी बहू

बकौल गीता, सोमवार को भी ईशा ने दिनभर कई रील बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड कीं। रील बनाने में ईशा ऐसा व्यस्त रही कि उसने रात का खाना नहीं बनाया। शाम को जब विपिन ड्यूटी से घर लौटा और खाने के बारे में पूछा तो ईशा ने विवाद शुरू कर दिया। विवाद इतना बढ़ा कि विपिन ने गुस्से में ईशा को थप्पड़ मार दिया। इस दौरान गीता देवी ने बीच-बचाव कर बाहर से खाना मंगवाया और मामला शांत करवा दिया, लेकिन ईशा अंदर ही अंदर गुस्से से बौखला रही थी। इसके बाद जब विपिन और ईशा सोने के लिए अपने कमरे में चले गए तो उनके बीच फिर से झगड़ा हो गया।

सोते समय पति पर हमलावर हुई पत्नी

यह झगड़ा इतना बढ़ा कि ईशा ने अपने दांतों से विपिन की आधी जुबान काट ली। विपिन दर्द से चीखते हुए लहूलुहान हालत में दूसरे कमरे में पहुंचे, जहां उनकी मां सो रही थीं। जीभ कटने से खून बहता देख परिवार के लोग घबरा गए और पड़ोसियों की मदद से उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने विपिन को मेरठ रेफर कर दिया। दूसरी ओर, घटना के बाद आरोपी महिला घर की छत पर चली गई और सीढ़ियों का गेट बंद कर लिया। उसने फोन कर अपने मायके पक्ष को बुला लिया।

छह महीने पहले शादी, लेकिन रिश्ता पति-पत्नी जैसा नहीं

गीता देवी का आरोप है कि बहू न सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियों से कतराती थी, बल्कि उनके बेटे विपिन को अपने पास तक नहीं आने देती थी। इसके चलते पति-पत्नी के बीच दूरी लगातार बढ़ रही थी। जब भी विपिन अपनी पत्नी की इन आदतों का विरोध करता तो वह गाली-गलौज और मारपीट पर उतर आती थी। इतना ही नहीं, कई बार आत्महत्या कर झूठे मुकदमे में फंसाने और जेल भिजवाने की धमकी भी देती थी। सोमवार को भी घटना के बाद ईशा ने अपने मायके फोन कर दिया। इसके बाद ईशा के मायके से आए लोगों ने विपिन की मां के साथ मारपीट शुरू कर दी। इससे गुस्साए कॉलोनी के लोगों ने ईशा और उसके परिजनों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया।

गिरफ्तारी के बाद बहू ने बताया जीभ काटने का कारण

इसके बाद मंगलवार सुबह करीब पांच बजे कॉलोनी के लोगों ने ही डायल-112 पर पुलिस को मामले की सूचना दी, लेकिन पुलिस समय पर नहीं पहुंची। बाद में इस घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद हरकत में आई पुलिस मौके पर पहुंची और ईशा को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी अमित सक्सेना ने बताया कि गीता देवी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है।

शुरुआती जांच में सामने आया है कि खाना बनाने को लेकर हुए विवाद के दौरान महिला ने यह वारदात की। पुलिस पूछताछ में ईशा ने बताया है कि उसका पति अक्सर उसके साथ मारपीट करता था और खाने में हमेशा खामियां निकालता था। सोमवार को भी उसके साथ मारपीट हुई थी। रोज-रोज के झगड़ों और हिंसा से वह मानसिक रूप से परेशान हो चुकी थी, जिसके चलते गुस्से में उसने यह कदम उठा लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

21 Jan 2026 01:14 pm

