बेटे को पास नहीं आने देती थी… आधी रात पति की जीभ काटने पर सास ने खोली रीलबाज बहू की पोल

पीड़ित की मां ने पुलिस को बताया कि वह गाजियाबाद के मोदीनगर थानाक्षेत्र की संजयपुरी कॉलोनी में बेटे और बहू के साथ रहती है। उसका बेटा विपिन कुमार एक फैक्टरी में काम करता है। उनकी शादी करीब छह महीने पहले मेरठ के मलियाना फाटक निवासी ईशा से हुई थी। अमहिला के अनुसार, शादी के शुरुआती समय से ही बेटे-बहू के जीवन में तनाव बना हुआ था। इसके पीछे बहू का अमानवीय व्यवहार था, क्योंकि ईशा विपिन को अपने पास नहीं आने देती थी। विपिन की मां गीता देवी का कहना है कि बहू सिगरेट और शराब पीने की आदी थी और दिन-रात सोशल मीडिया पर रील बनाने में लगी रहती थी। इसी बात को लेकर घर में आए दिन झगड़े होते थे।