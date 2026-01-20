20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

प्रेमी संग स्पा सेंटर गई युवती से गैंगरेप, मैनेजर ने वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी

Girlfriend Gang Rape: पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर की रहने वाली 29 साल की युवती गुरुग्राम के सेक्टर 39 में किराए पर रहती है, जबकि गैंगरेप करने वाले दोनों आरोपी पश्चिम बंगाल निवासी हैं।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Jan 20, 2026

Girlfriend gang-raped in Gurugram spa centre with friend

Girlfriend Gang Rape: दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार, पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर की रहने वाली 29 साल युवती अपने प्रेमी के साथ गुरुग्राम के एक स्पा सेंटर में गई थी, जहां स्पा सेंटर के मैनेजर और उसके प्रेमी ने उसके साथ गैंगरेप किया। इस दौरान मैनेजर ने उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली। युवती का आरोप है कि मैनेजर और उसका प्रेमी आपस में दोस्त हैं। गैंगरेप के बाद उसे उसकी अश्लील वीडियो दिखाकर धमकी दी गई कि अगर उसने कहीं कोई शिकायत की तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएगी। इसके चलते युवती कई दिनों तक सदमे में रही।

दोनों आरोपियों में एक युवती का प्रेमी

गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप तुरान ने बताया कि घटना 13 जनवरी की है। जबकि युवती ने पुलिस को शिकायत रविवार यानी 18 जनवरी को दी। इस दौरान अपनी शिकायत में युवती ने बताया कि वह पश्चिम बंगाल निवासी एक युवक के साथ पिछले तीन महीने से रिलेशनशिप में है। बीती 13 जनवरी को उसका प्रेमी रात करीब 11 बजे बाइक पर बैठाकर एक स्पा सेंटर ले गया, जहां गेट पर ताला लगा था, लेकिन उसके प्रेमी का दोस्त वहां मौजूद था और चाबी उसी के पास थी। जब प्रेमी ताला खोलकर स्पा के अंदर पहुंचा तो खाने-पीने के लिए स्नैक्स और ड्रिंक्स दिए गए।

दोस्त के स्पा सेंटर में किया गैंगरेप

पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शायद स्नैक्स और ड्रिंक्स में कुछ मिलाया गया था। इसीलिए मैं स्नैक्स और ड्रिंक्स लेते ही उसे नींद आने लगी। इसके बाद उसे कुछ याद नहीं। हालांकि जब वह होश में आई तो उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे और उसने खुद को एक बेडनुमा बिस्तर पर पाया। दोनों आरोपी भी वहीं बैठे थे। इसके बाद जब उसने अपनी हालत के बारे में पूछा तो आरोपियों ने उसे उसकी अश्लील वीडियो दिखाई और धमकी दी कि अगर कहीं शिकायत की तो वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। गुरुग्राम पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी संदीप तुरान ने कहा कि दोनों आरोपियों पर गुरुग्राम सेक्टर 40 थाने में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी फरार हैं। उनकी तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं।

ये भी पढ़ें

अमेरिकी लड़की का दिल्ली मेट्रो में यौन शोषण, किशोर ने की शर्मनाक हरकत, बचाव में उतरीं मां-बहन
नई दिल्ली
American girl molested on Delhi Metro during visit in India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Delhi News

rape

Updated on:

20 Jan 2026 05:53 pm

Published on:

20 Jan 2026 05:52 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / प्रेमी संग स्पा सेंटर गई युवती से गैंगरेप, मैनेजर ने वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

5 लाशों के बीच 3 पिस्टल, पूरे परिवार के माथे में लगी गोली…हत्या या आत्महत्या में उलझी पुलिस

Saharanpur murder case Five members shot dead
नई दिल्ली

सोशल मीडिया पर ट्वीट देख एक्‍शन में आईं सीएम रेखा गुप्ता, 24 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार

stuntman was arrested in Delhi on the orders of CM Rekha Gupta
नई दिल्ली

गाजियाबाद से 17 साल पहले चोरी हुई हथिनी का मालिक ने लगा लिया सुराग, कोर्ट के आदेश पर पकड़ने जाएगी पुलिस

Case filed for elephant theft in Ghaziabad after 17 years
नई दिल्ली

‘पाठक चोरी नहीं करते!’ विश्व पुस्तक मेले के आखिरी दिन मची लूट, वीडियो देख भड़के लोग

New Delhi World Book Fair 2026
नई दिल्ली

बकाया वेतन और रीइंबर्समेंट के लिए बार-बार…दिल्ली में यूनिवर्सिटी की महिला लेक्चरर ने सुनाई उत्पीड़न की दास्तां, कोर्ट ने दर्ज कराई FIR

DSEU Woman lecturer sexual harassment FIR charge against officials
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.