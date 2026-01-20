प्रेमी संग स्पा सेंटर गई युवती से गैंगरेप, मैनेजर ने वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी

पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शायद स्नैक्स और ड्रिंक्स में कुछ मिलाया गया था। इसीलिए मैं स्नैक्स और ड्रिंक्स लेते ही उसे नींद आने लगी। इसके बाद उसे कुछ याद नहीं। हालांकि जब वह होश में आई तो उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे और उसने खुद को एक बेडनुमा बिस्तर पर पाया। दोनों आरोपी भी वहीं बैठे थे। इसके बाद जब उसने अपनी हालत के बारे में पूछा तो आरोपियों ने उसे उसकी अश्लील वीडियो दिखाई और धमकी दी कि अगर कहीं शिकायत की तो वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। गुरुग्राम पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी संदीप तुरान ने कहा कि दोनों आरोपियों पर गुरुग्राम सेक्टर 40 थाने में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी फरार हैं। उनकी तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं।