प्यार का खौफनाक अंत, शादी के 2 साल बाद महिला कमांडो की मौत, पति ने डबल से ली जान

22 जनवरी को दोनों के बीच फिर विवाद हुआ। उस दिन काजल ने अपने भाई निखिल को फोन कर झगड़े की जानकारी दी। इसी बीच अंकुर ने काजल के सिर पर डंबल से कई बार वार किया। निखिल ने बताया कि वह कुछ समझ पाते, इससे पहले ही अंकुर ने उन्हें फोन कर बताया कि काजल को उसने मार दिया है। उसके बाद अंकुर ने अपनी पत्नी काजल को अचेत अवस्था में मोहन गार्डन के तारक अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन हालत में सुधार न होने पर परिवार ने काजल को 24 जनवरी को नेहरू नगर स्थित यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ इलाज के दौरान मंगलवार को काजल की मौत हो गई।