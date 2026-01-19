जयपुर में 26 जनवरी पर रिपब्लिक डे टूरिज्म ::: ऑन या ऑफ सीजन नहीं…जयपुर में अब ऑल टाइम पर्यटन

जयपुर. ऑन या ऑफ सीजन की जगह जयपुर में अब ऑल टाइम पर्यटन का दौर शुरू हो गया है। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, राखी हो या होली-दिवाली...हर सीजन शहर में सैलानियों की भीड़उमड़ रही है। इस बार 24 से 26 जनवरी तक पहला तीन दिन का लोंग वीकेंड आ रहा है और रिपब्लिक डे टूरिज्म परवान पर रहने वाला है। शहर सभी होटल‑रिसॉर्ट्स इस वीकेंड के लिए बुक हो चुके हैं। कारोबारियों को होटल बुकिंग, खानपान, सैर, खरीदारी से 200 करोड़ रुपए की कमाई का अनुमान है। पुलिस आयुक्त को यातायात व पार्किंग सुधारने का ज्ञापन भी सौंपा गया है।