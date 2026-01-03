सूरत में घर में घुसकर दो भाइयों पर चाकू से हमला, एक की मौत दूसरा गंभीर

Crime scene, do not cross police tape. Chalk outline from the murder scene, circled the body. The word ''Murder'' with a scar over the letters. Vector illustration.
सूरत. लिंबायत और सचिन के बाद अब भेस्तान में भी एक युवक की हत्या का सनसनी खेज मामला सामने आया है। यहां उन गांव में मामूली बात को लेकर हुए विवाद में चार जनों ने घर में घुस कर दो भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई कर चार नाबालिगों समेत पांच को हिरासत में लिया है।
जानकारी के अनुसार उन गांव तिरुपति नगर निवासी बजरंगी बिल्डिंग निवासी मुज्जफर हुसैन अंसारी (28) व उसके छोटे भाई जफर (24) पर हमला हुआ। शुक्रवार देर शाम हथियारों से लैस होकर चार-पांच जने उनके घर में घुस आए। उन्होंने चाकू से दोनों भाइयों पर हमला किया। सीने व शरीर के अलग-अलग हिस्सों में चाकू के गहरे घाव लगने पर दोनों निढाल होकर गिर पड़े। दोनों की पत्नियों ने बीचबचाव की कोशिश की तो उन्हें भी पीटा और फरार हो गए। बाद में दोनों को न्यू सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने जफर को मृत घोषित किया। वहीं गंभीर रूप से घायल मुज्जफर को आइसीयू में भर्ती किया गया है।घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मुज्जफर की पत्नी अजमेरी खातून की प्राथमिकी के आधार पर मामला दर्ज कर उन पाटिया तिरूपति नगर निवासी शोएब खान पठान (18) को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके चार नाबालिग साथियों को भी हिरासत में लिया है। उल्लेखनीय है कि नए साल की शुरुआत के साथ ही तीन दिनों में हत्या का यह तीसरा मामला है। इससे पूर्व लिम्बायत में गैंगवार के चलते एक जने की हत्या कर दी गई थी। उसी समय सचिन इलाके में दो जनों ने एक आपराधिक प्रवृति के एक युवक को मौत के घाट उतार दिया था।
पुलिस की माने तो हमलावर शाम के समय बिल्डिंग की छत पर पतंग उड़ा रहे थे। पतंग उडाते समय उन्होंने छत पर ही पानी की टंकी के पास लघुशंका की। इस पर मुज्जफर और जफर ने उन्हें टोका। उन्हें समझाने की कोशिश की वहां लघुशंका नहीं करें। इस बात को लेकर विवाद हुआ तो हमलावर हथियार लेकर आ गए और हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि पीडि़त परिवार मुज्जफरपुर का मूल निवासी था। कुछ समय पूर्व ही वे काम की तलाश में सूरत आए थे। यहां उधना बीआरसी क्षेत्र के एक फैक्ट्री में काम करते थे।
