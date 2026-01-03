सूरत में घर में घुसकर दो भाइयों पर चाकू से हमला, एक की मौत दूसरा गंभीर

जानकारी के अनुसार उन गांव तिरुपति नगर निवासी बजरंगी बिल्डिंग निवासी मुज्जफर हुसैन अंसारी (28) व उसके छोटे भाई जफर (24) पर हमला हुआ। शुक्रवार देर शाम हथियारों से लैस होकर चार-पांच जने उनके घर में घुस आए। उन्होंने चाकू से दोनों भाइयों पर हमला किया। सीने व शरीर के अलग-अलग हिस्सों में चाकू के गहरे घाव लगने पर दोनों निढाल होकर गिर पड़े। दोनों की पत्नियों ने बीचबचाव की कोशिश की तो उन्हें भी पीटा और फरार हो गए। बाद में दोनों को न्यू सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने जफर को मृत घोषित किया। वहीं गंभीर रूप से घायल मुज्जफर को आइसीयू में भर्ती किया गया है।घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मुज्जफर की पत्नी अजमेरी खातून की प्राथमिकी के आधार पर मामला दर्ज कर उन पाटिया तिरूपति नगर निवासी शोएब खान पठान (18) को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके चार नाबालिग साथियों को भी हिरासत में लिया है। उल्लेखनीय है कि नए साल की शुरुआत के साथ ही तीन दिनों में हत्या का यह तीसरा मामला है। इससे पूर्व लिम्बायत में गैंगवार के चलते एक जने की हत्या कर दी गई थी। उसी समय सचिन इलाके में दो जनों ने एक आपराधिक प्रवृति के एक युवक को मौत के घाट उतार दिया था।