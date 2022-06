अगर आपके पास है EWS सर्टिफिकेट तो नौकरी में होगी आसानी, ऐसे करें आवेदन

EWS Certificate: यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आपको EWS सर्टफिकेट बनवा लेना चाहिए। इससे नौकरी में भी बड़ी मदद मिलती है।

अगर आप भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत काम की है। क्योंकि सरकार ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ईडब्ल्यूएस स्कीम लेकर आई है। जिसका लाभ लेकर हजारों लोग सरकारी नौकरी पा चुके हैं। यह स्कीम खासकर ऐसे लोगों के लिए है जो किसी भी वर्ग के हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है। उसे सरकार हर हाल में लाभ पहुंचाना चाहती है। नई व्यवस्था के तहत EWS सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। जिसके अंतर्गत आने वाले छात्र सरकारी सहायता से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही EWS कैटेगरी में आने वाले लोगों को सरकारी नौकरी में भी 10 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। अगर आप भी सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं तो EWS सर्टिफिकेट बनवाकर इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

EWS Certificate will help to get job and how to apply online