यूपी: न शिक्षक, न किताबें और न ही स्कूल, बस हवा में पढ़ रहे लाखों बच्चे

UP Schools: उत्तर प्रदेश में 16 जून से स्कूल खोल दिए गए हैं। कहने को है कि स्कूल बखूबी चल रहे हैं। जब अफसर निरीक्षण करने पहुंचे तो पोल खुल गई।

Updated: June 23, 2022 10:18:47 am

प्रदेश सरकार ने पिछले 16 जून से परिषदीय विद्यालय खोल दिए है। सभी जगह शिक्षण कार्य की शुरुआत हो गई है। स्कूलों में बच्चे भी अब काफी संख्या में पहुंचने लगे है। लेकिन अब समस्या ये आ रही हैं कि कहीं छात्रों के पास किताबें नही हैं तो कहीं स्कूल ही नही है। और अब जब अचानक अफसरों ने निरीक्षण किया तो पता शिक्षक भी गायब है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पिछले चार दिन के भीतर करीब एक सैकड़ा से अधिक परिषदीय विद्यालयों में निरीक्षण किए है। जिसमें 33 लोगों को अनुपस्थित पाया गया है। हालांकि बीएसए ने इन सभी का अनुपस्थित दिनांक का वेतन रोकते हुए एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण तलब किया है।

UP Government school open without books and teachers