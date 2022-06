ऐसी गर्मी में बरगद के नीचे पढ़ने को मजबूर प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, स्कूल जमींदोज

School Update: .योगी सरकार ने 16 जून से यूपी के माध्यमिक परिषदीय स्कूल खोल तो दिए हैं लेकिन व्यवस्थाएं शून्य है। हाल ये हैं कि बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं।

शिक्षा विभाग द्वारा 1 जून से प्राथमिक व जूनियर विद्यालयों में शक्षिण कार्य आरम्भ कर दिया हैं। विधालयों के खुलते ही ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का वद्यिालय आना शुरू हो गया हैं। विकास खण्ड क्षेत्र की ग्राम पंचायत नरौल में प्राथमिक विद्यालय की ईमारत जमीदोज होने के कारण छोटे छोटे बच्चों को विद्यालय परिषद में लगे बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा पाने को मजबूर हैं।

Primary school Students forced to study under the Tree (File Photo)