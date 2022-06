School Update: यूपी में इन स्कूलों में नहीं खुले ताले, रोज बाहर से लौट जाते हैं छात्र

school update: यूपी में स्कूल भले ही खुल गये हो लेकिन ताले नहीं खुले है। बच्चे रोजाना स्कूल जाते हैं और बाहर से लौटना पड़ा रहा है।

कंपोजिट स्कूल किनौरा में पिछले पांच दिनों से ताला लटक रहा है। स्कूल में पढ़ने वाले करीब 350 छात्र-छात्राएं रोजाना सुबह स्कूल पहुंचते हैं। ताला लगा देखकर वापस लौट आते हैं। यही हाल यहां तैनात सहायक अध्यापकों का है। सोमवार को स्कूल में ताला लटका देख जब कुछ अभिभावकों ने विरोध जताया, तो विभाग हरकत में आया। बीईओ का कहना है कि मंगलवार से स्कूल नियमित रूप से खुल जाएगा। यहां हेड टीचर की तैनाती कर दी गई है।

School get Locked in after Open order in UP