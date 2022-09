जर्जर इमारतों की ऑडिट के साथ मेंटेनेंस नियम बनायेगा नोएडा प्राधिकरण

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रितु माहेश्वरी ने कहा कि प्राधिकरण एक स्ट्रक्चरल ऑडिट की प्रक्रिया बनाने जा रहा है। जो बिल्डिंग ज्यादा पुरानी हो गई हैं, उसके मेंटेनेंस नियम बनाने जा रहे हैं।

नोएडा के सेक्टर-21 स्थित जलवायु विहार की बाउंड्री वॉल मंगलवार को गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि कई लोग घायल हो गए थे जिनका इलाज जारी है। इस घटना के बाद नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्राधिकरण एक स्ट्रक्चरल ऑडिट की प्रक्रिया बनाने जा रहा है। शहर में जो बिल्डिंग ज्यादा पुरानी हो गई हैं, उसके मेंटेनेंस नियम बनाने जाएंगे। उन्होंने बताया कि नोएडा प्राधिकरण ने 2020 में जिन जर्जर इमारतों को चार श्रेणियों में बांट कर सर्वे कराया था। उसमें 114 इमारतें ऐसी थी जिनकों ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए था लेकिन अफसरों और कालोनाइजरों के गठजोड़ के कारण खतरनाक घोषित 114 इमारतों को अब तक ध्वस्त नहीं किया जा सका है।

Noida Authority will make maintenance rules with audit of dilapidated buildings