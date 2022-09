Rampur: जौहर यूनिवर्सिटी की खुदाई में मशीन के बाद लाइब्रेरी से खोई किताबें मिलने का दावा

रामपुर विधायक आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में खुदाई के दौरान नपा की सफाई करने वाली मशीन बरामद हुई थी। वहीं मंगलवार को पुलिस रिमांड पर लिए गए दोनों आरोपियों की निशानदेही पर यूनिवर्सिटी कैंपस बिल्डिंग में बनी लिफ्ट शाफ्ट में छुपा कर रखी गई कीमती किताबें बरामद की गई हैं।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से विधायक आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले दिनों ही आजम के बेटे अब्दुल्लाह आजम के बेहद करीबी दो मित्रों को जुआ खेलते हुए वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अरेस्ट किया था। जिसमें पूछताछ में कई गंभीर मामले सामने आए। जिसके बाद सोमवार को रामपुर जिला प्रशासन आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में बुलडोजर लेकर पहुंचा था। जहां खुदाई में नगर पालिका रामपुर की सफाई करने वाली कीमती मशीन बरामद हुई थी। वहीं मंगलवार को पुलिस रिमांड पर लिए गए दोनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने खुदाई कराई। इस दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस बिल्डिंग में बनी लिफ्ट शाफ्ट में छुपा कर रखी गई कीमती किताबें बरामद की गई हैं।

After machine in excavation of Jauhar University claim of getting lost books from the library