छोटे शहरों में MSMEs को मिल रहा डिजिटल और लॉजिस्टिक्स का मजबूत आधार, जानें कैसे?

इन रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि छोटे शहरों और ग्रामीण भारत में ऑनलाइन उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। साथ ही, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से सोशल और चैट कॉमर्स एक नए बाजार के रूप में उभर रहा है, जिसमें लोकल बुटीक, क्षेत्रीय फूड ब्रांड्स और किराना स्टोर्स सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।