Noida News:टेक सपोर्ट के जाल में फंसे विदेशी, यहीं से ऑपरेट हो रहा था पूरा नेटवर्क

घबराए पीड़ितों को ‘समस्या समाधान’ के नाम पर स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड कराया जाता। जैसे ही एक्सेस मिलता, आरोपी कंप्यूटर स्क्रीन ब्लैक कर देते, जिससे पीड़ित पूरी तरह असहाय महसूस करता। इसी दौरान वे चालाकी से बैंकिंग जानकारी हासिल कर लेते और खाते में मौजूद रकम का अंदाजा लगाते।पुलिस के मुताबिक, यदि खाते में कम रकम होती तो 350 से 2000 अमेरिकी डॉलर तक वसूले जाते, जबकि ज्यादा रकम होने पर कॉल को तथाकथित ‘सीनियर एजेंट’ को ट्रांसफर कर बड़े स्तर की ठगी को अंजाम दिया जाता। अब तक यह गिरोह करीब ढाई सौ से अधिक विदेशी नागरिकों को निशाना बना चुका है।