दोस्तों के साथ की शराब पार्टी, फिर नशे की हालत में गड्ढे में कूद गया युवक, मां ने लगाया हत्या का आरोप

पुलिस उपायुक्त जोन प्रथम साद मियां खान ने बताया कि परीक्षा खत्म होने के बाद चारों दोस्तों ने शराब पी थी। नशे में होने के कारण हर्षित एक निर्माणाधीन सोसाइटी के गड्ढे में भरे पानी में नहाने लगा और गहराई में जाने की वजह से डूब गया। हर्षित को डूबता देख उसे बचाने के लिए उसके तीनों दोस्त भी पानी में कूद गए, लेकिन वे भी खुद को संभाल नहीं पाए और डूबने लगे। पास खड़े लोगों ने किसी तरह उन तीनों को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया और पुलिस को खबर दी। सूचना पर पुलिस दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे की कोशिश के बाद हर्षित को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं।