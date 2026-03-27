बदलती सर्दियां, पिघलती बर्फ और भारत की नीतिगत चुनौती

अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार, विश्व के पर्वतीय ग्लेशियर हर वर्ष औसतन 267 गीगाटन बर्फ खो रहे हैं। यूरोप के आल्प्स क्षेत्र में 1850 के बाद से अब तक लगभग 60 प्रतिशत ग्लेशियर द्रव्यमान समाप्त हो चुका है। हिमालयी क्षेत्र में स्थिति और भी संवेदनशील है। अनुमान है कि यदि वर्तमान तापमान वृद्धि की गति जारी रही तो 2100 तक हिमालय के एक-तिहाई से अधिक ग्लेशियर समाप्त हो सकते हैं। हिमालय 'एशिया का जल मीनार' है, लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख और सिक्किम में बर्फबारी का समय और स्वरूप बुरी तरह बदल चुका है। ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, नदियां अनिश्चित हो रही हैं और आपदाएं बढ़ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंतर-सरकारी पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अनुसार, पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान वृद्धि वैश्विक औसत से अधिक तेज है, जिससे बर्फ और ग्लेशियर असमान गति से पिघल रहे हैं। अब सवाल यह है कि भारत नीतिगत स्तर पर क्या कर रहा है? भारत में जलवायु नीति आज भी बड़े पैमाने पर घोषणाओं, अंतरराष्ट्रीय मंचों और लक्ष्य-आधारित भाषणों तक सीमित है। पर्वतीय पारिस्थितिकी को लेकर समग्र और संवेदनशील नीति दिखाई नहीं देती।