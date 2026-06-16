घटती प्रजनन दर भारत के लिए चुनौती है या अवसर?

भारत में जनसंख्या का मुद्दा लंबे समय से बहस का विषय रहा है। हाल के दिनों में यह बहस तेज हो गई है। इसकी वजह एलन मस्क द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की गई वह पोस्ट है, जिसमें भारत की घटती प्रजनन दर को लेकर चिंता जताई गई है। मस्क द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के इतिहास में पहली बार देश की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) प्रतिस्थापन स्तर यानी 2.1 से नीचे गिरकर 1.9 पर पहुंच गई है। महज एक दशक पहले यह दर 2.3 थी। राजधानी दिल्ली की स्थिति और भी गंभीर बताई गई है, जहां प्रजनन दर लगभग 1.2 रह गई है, जो फिनलैंड जैसे कई विकसित देशों से भी कम है। आशंका व्यक्त की गई है कि आने वाले दशकों में भारत तेजी से वृद्ध होती आबादी वाले देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। दरअसल, अब तक भारत में जनसंख्या संबंधी विमर्श मुख्यत: जनसंख्या नियंत्रण, सीमित संसाधनों पर बढ़ते दबाव और रोजगार जैसी चुनौतियों के इर्द-गिर्द केंद्रित रहा है। किंतु घटती प्रजनन दर के इन आंकड़ों ने बहस की दिशा बदल दी है। इस बीच पॉल एर्लिच बनाम जूलियन साइमन की जनसंख्या पर बहुचर्चित डिबेट फिर से प्रासंगिक हो गई है। एर्लिच ने बढ़ती जनसंख्या को ‘जनसंख्या बम’ बताकर इसे मानवता के लिए बड़ी चुनौती माना था, जबकि साइमन का तर्क था कि जनसंख्या स्वयं सबसे बड़ा संसाधन है और बढ़ती आबादी आर्थिक विकास, नवाचार तथा उपभोक्ता आधारित अर्थव्यवस्था की शक्ति बन सकती है। भारत के सामने बड़ा प्रश्न है कि यह जनसांख्यिकीय बदलाव उसके लिए शक्ति बनेगा या चुनौती? ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि इस दोराहे पर खड़ा भारत उन देशों से क्या सीख सकता है, जहां ऐसे बदलाव हुए हैं।