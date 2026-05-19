सकारात्मक और संयमित शब्दों का प्रयोग ही बुद्धिमत्ता



आध्यात्मिक दृष्टि से शब्द परम शक्ति के सृजनकर्ता हैं। भगवतगीता में श्रीकृष्ण कहते हैं, ‘शब्दों से ही विश्व की रचना हुई।’ मंत्रों का जाप शब्दों की कंपन से चमत्कार करता है। ओमकार का उच्चारण मन को शांत करता है, यह वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है। ध्यान में प्रयुक्त शब्द ब्रेनवेव्स को अल्फा अवस्था में ले जाते हैं, जो तनाव कम करती है। योगी और संत शब्दों को अस्त्र मानते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है—

विनय न करइ न तप न तपस्वी।

बिनु वचन भजन न होइ रघुनाथजी॥

अर्थात् शब्द ही भक्ति का आधार हैं। आधुनिक न्यूरो-साइंस भी पुष्टि करती है कि बोले गए शब्द क्वांटम स्तर पर प्रभाव डालते हैं। सकारात्मक अफर्मेशन्स से डीएनए तक परिवर्तन संभव है। इस प्रकार शब्द न केवल बाहरी जगत को, बल्कि आंतरिक आत्मा को भी परिवर्तित करते हैं।

साहित्य और कला में शब्द राजा हैं। कविता, कहानी या उपन्यास शब्दों के जाल से जीवंत हो उठते हैं। प्रेमचंद के गोदान ने ग्रामीण भारत की पीड़ा को शब्द दिए। कबीर के दोहे आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि उनके शब्द सीधे हृदय को भेदते हैं—

‘बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोय।

जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोय॥’

यह पंक्ति आत्मपरिवर्तन का संदेश देती है। पत्रकारिता में शब्द सत्य का आईना होते हैं। एक सशक्त संपादकीय नीतियां बदल सकता है। लेकिन जिम्मेदार पत्रकार ही शब्दों की सही शक्ति समझते हैं। फर्जी खबरें विश्वास तोड़ती हैं। इसलिए लेखन में शुद्धता अनिवार्य है।