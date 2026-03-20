संपादकीयः आरटीई पर खींचतान, बच्चों की पढ़ाई पर असर

ये लालची प्रबंधन शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई को 'मुफ्त शिक्षा' नहीं, बल्कि 'घाटे का सौदा' मानते हैं। सरकारें इसका समाधान कर सकती हैं, लेकिन उनके पास भी पैसों का रोना शुरू हो जाता है। सरकारें चाहें तो तुरंत बकाया चुकाकर, सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के मुताबिक बाइंडिंग नियम बनाकर समाधान कर सकती हैं, लेकिन राज्य सरकारें केंद्र का 60% हिस्सा भी रोककर बैठ जाती हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि देश-विदेश के कुछ मॉडल अपनाकर इस समस्या को समाप्त किया जा सकता है। स्वीडन में वर्ष 1992 से यूनिवर्सल वाउचर सिस्टम है, जहां फंड बच्चे के दाखिले के साथ ही स्कूल पहुंचता है। नीदरलैंड में वेटेड फंडिंग गरीब बच्चों के लिए ज्यादा दी जाती है। चिली का यूनिवर्सल वाउचर भी एक बेहतरीन मॉडल है। वहां समय पर भुगतान और सख्त रेगुलेशन हैं।