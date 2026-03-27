जब ‘बेस ईयर’ ही पुराना हो तो विकास कितना सच?

इसके लिए जरूरी है कि वह वर्ष आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत स्थिर रहा हो। उसमें कोई असाधारण संकट या भारी आर्थिक झटका न आया हो। भारत के लिए पिछला दशक कई चुनौतियों से भरा रहा है। उपभोग सर्वेक्षण को लेकर विवाद, वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव और फिर कोविड-19 जैसी महामारी ने आर्थिक गतिविधियों को असामान्य रूप से प्रभावित किया। कोविड के दौरान अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई थी, इसलिए उस वर्ष को आधार बनाना उचित नहीं माना गया। अब कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि वर्ष 2022-23 या उसके आसपास का कोई वर्ष नया बेस ईयर हो सकता है, क्योंकि अब आर्थिक गतिविधियां धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लौट चुकी हैं। दुर्भाग्य से भारत में आर्थिक आंकड़े कई बार राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाते हैं। सरकारें उन्हें अपनी उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत करती हैं और विपक्ष उन पर सवाल उठाता है। इस खींचतान के बीच सबसे बड़ा नुकसान आंकड़ों की विश्वसनीयता को होता है। वास्तव में आर्थिक आंकड़े किसी सरकार के नहीं, बल्कि पूरे देश के होते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली को पूरी तरह स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से काम करने दिया जाए।