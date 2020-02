वर्ल्ड कप के लिए बिना सरकार की अनुमति के पाकिस्तान पहुंची भारतीय कबड्डी टीम

लाहौर। भारत और पाकिस्तान ( India vs Pakistan ) के बीच हर क्षेत्र में रिश्तों की गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। खेल हो या राजनीति या फिर फिल्मी दुनिया सभी जगह से पाकिस्तान का बायकॉट किया जा चुका है, लेकिन इन सबके बावजूद भी वर्ल्ड कबड्‌डी चैंपियनशिप ( World Kabaddi Championship ) के लिए भारत की टीम पाकिस्तान पहुंच गई है, जिसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है।

खेल मंत्रालय और फेडरेशन को जानकारी तक नहीं

हैरानी वाली बात ये है कि खेल मंत्री और भारतीय नेशनल फेडरेशन ( Indian National Federation ) को इस बात की जानकारी ही नहीं है। इन दोनों का कहना है कि उन्होंने किसी भी एथलीट को पाकिस्तान जाने की मंजूरी नहीं दी है। आपको बता दें कि भारतीय कबड्डी टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए शनिवार को वाघा बॉर्डर के जरिए लाहौर पहुंची थी। भारतीय टीम के पाकिस्तान पहुंचने की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

'जिसने टीम को मंजूरी दी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए'

इस विवाद को लेकर खेल मंत्रालय की तरफ से कहा गया है,'सरकार ने किसी भी एथलीट को पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं दी है, जबकि इंटरनेशनल प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए यह अनिवार्य होती है। हमें तभी पता चला, जब इस बारे में सूचना मांगी गई। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।'

कबड्डी संघ को भी नहीं है ऐसी जानकारी

वहीं भारतीय एमेच्योर कबड्डी महासंघ के प्रशासक न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) एस पी गर्ग ने कहा, 'फेडरेशन ने किसी भी टीम को मंजूरी नहीं दी है। हमें पाकिस्तान जाने वाली किसी कबड्डी टीम के बारे में कोई सूचना नहीं है।'

