कोरोना महामारी के कारण लोग लंबे समय से अपने घरोें में कैद थे। वहीं इवेंट्स और टूर्नामेंट्स भी बंद हो गए थे। अब लोग धीरे—धीरे फिर से नॉर्मल लाइफ की ओर लौट रहे हैं। कोरोना की वजह से स्थगित किए गए कई कार्यक्रमों का भी आयोजन दोबारा किया जा रहा है। कछ टूर्नामेंट्स में दर्शकों को भी टूर्नामेंट देखने की इजाजत दी गई है। कोरोना के मामले कम होने के बाद अब फ्रांस की लोकप्रिय साइकिल रेस ‘टूर डी फ्रांस’ (Tour de France) की भी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि यह रेस पहले ही दिन चर्चा में आ गई। दरअसल, रेस के दौरान एक हादसा हो गया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

हादसे के साथ हुई रेस की शुरुआत

फ्रांस की पॉपुलर साइकिल रेस ‘टूर डी फ्रांस’ की शुरुआत हादसे के साथ हुई। यहां राइडर्स ब्रेस्ट और लैंडरन्यू के बीच रेस चल रही थी, इस दौरान एक हादसा हो गया और कई साइकिल सवार एक के बाद एक सड़क पर गिर गए। यह सब एक रेस देखने आए एक व्यक्ति की बेवकूफी के कारण हुआ। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

I think the cardboard sign reads “I am an idiot” #TDF2021 pic.twitter.com/J3VnWdbkfi