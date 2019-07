महिला हॉकी : फाइनल में जापान को 3-1 से हराकर भारत ने जीता एफआईएच वीमेंस सीरीज

हिरोशिमा : भारतीय महिला हॉकी टीम (Indian women hockey team) ने गुरजीत कौर के दो गोलों की मदद से रविवार को जापान के हिरोशिमा शहर में खेले गए एफआईएच (FIH) वीमेंस सीरीज के फाइनल मुकाबले में मेजबान टीम को 3-1 से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। भारतीय टीम की कमान रानी रामपाल (Rani Rampal) के हाथों में थी।

FT: IND 3-1 JPN



The Indian Eves held their nerves in a nail-biting contest against Japan as Gurjit's brace guided them to a remarkable victory in the Final!#IndiaKaGame #FIHSeriesFinals #RoadToTokyo #INDvJPN pic.twitter.com/d9T2QllmGe