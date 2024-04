OTT This Weekend: इस वीकेंड गर्मी में बाहर जाने से अच्छा है ये फिल्में देख डालें, OTT पर हैं मौजूद

ड्यून (Dune: Part Two) ‘ड्यून: पार्ट टू’ एक साइंस-फिक्शनल फिल्म है। इसमें टिमोथी चालमेट, ज़ेंडाया, रेबेका फर्ग्यूसन, ऑस्टिन बटलर, फ्लोरेंस पुघ जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म पॉल (टिमोथी) नामक शख्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जो दुनिया को कई खतरों से बचाने की कोशिश करता है । आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।



यह भी पढ़ें: रिलीज होने वाली हैं ये धांसू फ्रेंचाइजी फिल्में, जानें कब बड़े पर्दे पर मचेगा धमाल ‘ड्यून: पार्ट टू’ एक साइंस-फिक्शनल फिल्म है। इसमें टिमोथी चालमेट, ज़ेंडाया, रेबेका फर्ग्यूसन, ऑस्टिन बटलर, फ्लोरेंस पुघ जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म पॉल (टिमोथी) नामक शख्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जो दुनिया को कई खतरों से बचाने की कोशिश करता है । आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।यह भी पढ़ें:

साइलेंस 2 (Silence 2) फिल्म ‘साइलेंस 2’ में मनोज बाजपेयी, प्राची देसाई, साहिल वैद, वकार शेख, दिनकर शर्मा और पारुल गुलाटी लीड रोल में हैं। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी ‘एसीपी अविनाश वर्मा’ का रोल निभा रहे हैं। इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं।