Bihar Elections : 10000 रुपये का ‘चुनावी च्युंइगम’! क्या राज्य की इकोनॉमी में है इसकी भरपाई का दमखम?

राज्य की वित्तीय स्थिति पहले से ही तंग है। औसत मासिक खुदरा मुद्रास्फीति (Average monthly retail inflation) 2024-25 में 6 % रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 4.63 रहा। खाद्य वस्तुओं और ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव से ग्रामीण इलाकों पर असर साफ दिखा। राज्य का राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) अब जीएसडीपी का 4.0% है, जो FRBM (Fiscal Responsibility and Budget Management) की सीमा (3%) से ऊपर है। इसका मतलब यह कि राज्य खर्च बढ़ा रहा है लेकिन राजस्व उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहा। राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) 85.8% तक पहुंच चुका है, जबकि पूंजीगत व्यय (Capital Outlay) 13.3% ही है, यानी विकास से जुड़ा खर्च बहुत सीमित है।