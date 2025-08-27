रेलवे का इस राज्य के लिए सुपर प्लान, यात्रियों की सहूलियत के खर्च करेगा 17000 करोड़ रुपये

इंडियन रेलवे ने बिहार से होकर बंगाल और यूपी की ओर आने-जाने वाली सैकड़ों ट्रेनों का दबाव कम करने के लिए रेल लाइनों के एक्सपेंशन का प्लान बनाया है। इसके तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय (DDU) स्टेशन से झाझा के बीच अतिरिक्त रेल लाइनों के निर्माण की योजना तैयार की गई है। इसमें लगभग 17,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट का मकसद बिहार के सबसे व्यस्त रेल रूट पर भीड़भाड़ कम करना और ट्रेनों के टाइमटेबल की क्षमता सुधारना है।