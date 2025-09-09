एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में अश्विनी चौबे की मंच पर किसी ने पीछे से खींच ली कुर्सी, सामने आया वीडियो

अश्विनी चौबे कुछ देर बार एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने लालू प्रसाद पर तंज कसते हुए कहा कि रेलवे की जमीन हड़पने वाले और चारा खाने वाले लोग अब बिहार में पप्पू के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। उनका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। अश्विनी चौबे ने आगे कहा कि बिहार की जनता अब इन सभी लोगों को पहचान चुकी है। वो अब कोई झांसे में नहीं आएगा।