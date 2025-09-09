Patrika LogoSwitch to English

एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में अश्विनी चौबे की मंच पर किसी ने पीछे से खींच ली कुर्सी, सामने आया वीडियो

एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी के सीनियर नेता मंच पर ही गिरते दिख रहे हैं।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 09, 2025

ashwini choubey
अश्विनी चौबे

Ashwini Choubey बिहार के गयाजी में सोमवार को एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी पहुंचे थे। स्वागत मंच पर लगी कुर्सी पर अश्विनी चौबे जैसे ही बैठने गए वे वहीं पर गिर पड़े। मंच पर उनके गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा।

किस ने खींच ली कुर्सी ?

वायरल हो रहा वीडियो बिहार के गया जी के शेरघाटी विधानसभा का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि अश्विनी चौबे जैसे ही मंच पर रखी कुर्सी पर बैठने बढ़ते हैं उनके पीछे खड़े एक शख्स ने तभी अचानक से उनकी कुर्सी खींच ली। इसकी वजह से वे अपना संतुलन खो बैठे और मंच पर गिर पड़े। इस घटना के बाद मंच पर मौजूद कुछ लोग हंसते दिखे और कुछ लोग उनको हाथ देकर सहारा देते दिखे।

अश्विनी चौबे ने लालू यादव पर साधा निशाना

अश्विनी चौबे कुछ देर बार एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने लालू प्रसाद पर तंज कसते हुए कहा कि रेलवे की जमीन हड़पने वाले और चारा खाने वाले लोग अब बिहार में पप्पू के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। उनका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। अश्विनी चौबे ने आगे कहा कि बिहार की जनता अब इन सभी लोगों को पहचान चुकी है। वो अब कोई झांसे में नहीं आएगा।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

09 Sept 2025 01:52 pm

Published on:

09 Sept 2025 01:42 pm

Hindi News / Bihar / Patna / एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में अश्विनी चौबे की मंच पर किसी ने पीछे से खींच ली कुर्सी, सामने आया वीडियो

