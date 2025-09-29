Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Assembly Elections : क्या महिला वोटरों के बूते लड़ा जा रहा है चुनाव? एनडीए-महागठबंधन ने क्यों लगाए ये दांव

Bihar Assembly Elections : बीजेपी ने एमपी और महाराष्ट्र में महिला केंंद्रित योजना का शुभारंभ किया और चुनाव में उन्हें इसका फायदा भी मिला।

2 min read

पटना

image

Ashish Deep

Sep 29, 2025

Bihar Election Date declared, Bihar Election holiday declared by government 2025, Is it holiday on Bihar election day in India, Bihar Election notice for students, Bihar Election declared pdf, Bihar Election rules during Election 2025, Bihar Election holiday declared by government 2025,

1 अक्टूबर को आएगी वोटर लिस्ट । (फोटो सोर्स : IANS)

Bihar Assembly Elections : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान अक्टूबर में होने वाला है। इसके साथ ही सियासी माहौल धीरे-धीरे गर्म होने लगा है। 243 सीटों वाले इस राज्य में हर बार जातीय समीकरण और पलायन जैसी समस्याएं सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन इस बार राजनीतिक विमर्श का सबसे अहम केंद्र महिलाएं होती दिख रही हैं। वजह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लगातार महिला केंद्रित योजनाओं का ऐलान है। साथ ही विपक्ष भी कोटा बढ़ाने के साथ पेंशन समेत दूसरी लोकलुभावन योजनाओं की शुरुआत करने का वादा कर रहा है।

महिलाओं पर क्यों है सियासी दलों का फोकस?

बिहार की राजनीति में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से औसतन 5 से 6% ज्यादा रहता है। एसेंडिया स्ट्रेटजीज की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के चुनावों में 243 में से 167 सीटों पर महिला वोटिंग पुरुषों से ज्यादा रही और इनमें से 90 सीटें एनडीए की झोली में गईं। यानी साफ है कि महिला मतदाता सिर्फ सांकेतिक नहीं, बल्कि निर्णायक भूमिका निभाती हैं। यही कारण है कि एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों ही महिलाओं पर केंद्रित नैरेटिव बनाने में जुटे हैं।

NDA की महिला रोजगार से सीधा संदेश देने की रणनीति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को पटना से 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए। लगभग 7,500 करोड़ रुपये की यह योजना एक तरह से महिलाओं को स्वरोजगार और छोटे स्तर पर उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करती है।

एमपी-महाराष्ट्र का ट्रेंड कॉपी किया

एनडीए का यह कदम बिल्कुल वैसा ही है, जैसा बीजेपी ने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना और महाराष्ट्र में लड़की बहिन योजना के जरिए किया था। इन दोनों राज्यों में महिलाओं को सीधी आर्थिक मदद ने चुनाव में बढ़त दिलाई। बिहार में भी इस एक्सपेरिमेंट को दोहराने की कोशिश हो रही है।

INDIA ब्लॉक का पलटवार

कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस योजना को चुनावी रेवड़ी करार दिया और महिलाओं से अपील की कि वे सिर्फ कैश ट्रांसफर से प्रेरित न हों। हालांकि, INDIA गठबंधन की ओर से अब तक कोई ठोस महिला केंद्रित ऐलान सामने नहीं आया है। यही विपक्ष की कमजोरी भी है, जहां एनडीए ठोस स्कीम के नैरेटिव पर खड़ा है, वहीं विपक्ष अभी चुनावी घोषणापत्र तक सीमित है।

नीतीश कुमार का गरीबों का मसीहा ब्रांड

सीवोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख के मुताबिक नीतीश कुमार का महिला वोट बैंक से जुड़ाव आज का नहीं बल्कि 25 साल पुराना है। जब उन्होंने स्कूली लड़कियों को साइकिल और यूनिफॉर्म दी थी, तब बिहार की वे बेटियां पढ़-लिख पाईं और आज वही गृहणियां, उद्यमी और मां बन चुकी हैं। इस तरह नीतीश के साथ उनका भावनात्मक रिश्ता गहरा है। यही कारण है कि उन्हें 'मामा' कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान से भी ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है।

क्या-क्या मुद्दे गर्म हैं?

महिलाओं के बीच सबसे बड़े मुद्दे 'बेरोजगारी और पलायन' हैं। यही कारण है कि एनडीए ने महिला रोजगार योजना और युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्‍चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को प्राथमिकता दी। अगर ये योजनाएं जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू होती हैं, तो विपक्ष के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं विपक्षी आरजेडी और कांग्रेस रोजगार के असल आंकड़े और पलायन की सच्चाई को बड़ा मुद्दा बनाना चाहेंगे। अगर INDIA Block महिलाओं के लिए कोई ठोस योजना लेकर आता है तो मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

PM नरेन्द्र मोदी

नीतीश कुमार

political

political news

politics

Updated on:

29 Sept 2025 02:39 pm

Published on:

29 Sept 2025 02:35 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Assembly Elections : क्या महिला वोटरों के बूते लड़ा जा रहा है चुनाव? एनडीए-महागठबंधन ने क्यों लगाए ये दांव

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

तीन साल में प्रशांत किशोर ने कैसे कमा लिए 241 करोड़ रुपये, जानें जन सुराज पार्टी को कितना दिया दान

राष्ट्रीय

गौतम शिल्पी मर्डर केस में सम्राट चौधरी का सामने आया नाम, प्रशांत किशोर ने लगाए गंभीर आरोप

Samrat Chaudhary
पटना

बिहार के डिप्टी सीएम 6 लोगों की हत्या के अभियुक्त, प्रशांत किशोर का गंभीर आरोप, इस मंत्री की संपत्ति पर भी उठाए सवाल

prashant kishore
पटना

प्रशांत किशोर ने तीन साल में कमाएं 241 करोड़, जनसुराज की फंडिंग पर खोला बड़ा राज

prashant kishor
पटना

छठ-दिवाली से पहले बिहार को मिलीं 7 नई ट्रेनें, 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी

अमृत भारत एक्स्प्रेस
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.