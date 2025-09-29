Bihar Assembly Elections : क्या महिला वोटरों के बूते लड़ा जा रहा है चुनाव? एनडीए-महागठबंधन ने क्यों लगाए ये दांव

Bihar Assembly Elections : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान अक्टूबर में होने वाला है। इसके साथ ही सियासी माहौल धीरे-धीरे गर्म होने लगा है। 243 सीटों वाले इस राज्य में हर बार जातीय समीकरण और पलायन जैसी समस्याएं सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन इस बार राजनीतिक विमर्श का सबसे अहम केंद्र महिलाएं होती दिख रही हैं। वजह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लगातार महिला केंद्रित योजनाओं का ऐलान है। साथ ही विपक्ष भी कोटा बढ़ाने के साथ पेंशन समेत दूसरी लोकलुभावन योजनाओं की शुरुआत करने का वादा कर रहा है।