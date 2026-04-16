बिहार में भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 24 से अधिक यात्री घायल, 8 की स्थिति गंभीर

बिहार के सुपौल जिले में गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में दो दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिसमें से 8 यात्रियों की स्थिति गंभीर है। स्थानीय लोगों के अनुसार, पटना से उदाकिशुनगंज जा रही यात्रियों से भरी बस की एक ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस अनियंत्रित होकर एनएच-27 के किनारे हरियाही के पास पलट गई, जिससे उसमें सवार दो दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए।