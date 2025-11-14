Bihar Election Results: पटना साहिब में रोचक मुकाबला, कांग्रेस के आगे निकली बीजेपी

बिहार विधानसभा चुनाव (Photo-Patrika)
Bihar Election Results बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रूझान आने शुरू हो गए हैं। ताजा रुझानों से साफ है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी और जेडीयू की अगुआई वाला गठबंधन स्पष्ट बहुमत हासिल करते दिख रहा है। लेकिन, इस बीच बीजेपी अपने मजबूत गढ़ पटना साहिब सीट पर मुश्किलों में फंस गई थी।
शुरूआती रूझानों में इस सीट पर कांग्रेस ने करीब पांच हजार मतों से अपनी बढ़त बना ली थी। लेकिन, बीजेपी ने अब इस सीट पर अपनी बढ़त बना ली है। बीजेपी प्रत्याशी रत्नेश कुमार 10561वोटों से आगे चल रहें हैं। रत्नेश कुमार को अभी तक कुल 36790 मत मिलें हैं जबकि महागठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवारों को 26229 वोट मिले हैं
पटना साहिब सीट पर पिछले 35 वर्षो से कब्जा था। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर नंद किशोर यादव चुनाव जीतते आ रहे थे। वे बीजेपी के टिकट पर इस सीट पर 7 बार विधायक रहे। पार्टी ने इस दफा नंदकिशोर यादव की जगह युवा चेहरे रतनेश कुमार को मौका दिया है। बीजेपी के रतनेश के खिलाफ कांग्रेस ने शशांत शेखर को मैदान में उतारा था। पहले दो राउंड की काउटिंग में कांग्रेस के शेखर ने बड़ी बढ़त बना ली। शशांत शेखर 5 हजार वोट से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड में बीजेपी प्रत्याशी रतनेश ने थोड़ी वापसी की है, लेकिन अंतर तब भी करीब 3 हजार वोटों का है।
