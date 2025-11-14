Bihar Election Results: पटना साहिब में रोचक मुकाबला, कांग्रेस के आगे निकली बीजेपी

पटना साहिब सीट पर पिछले 35 वर्षो से कब्जा था। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर नंद किशोर यादव चुनाव जीतते आ रहे थे। वे बीजेपी के टिकट पर इस सीट पर 7 बार विधायक रहे। पार्टी ने इस दफा नंदकिशोर यादव की जगह युवा चेहरे रतनेश कुमार को मौका दिया है। बीजेपी के रतनेश के खिलाफ कांग्रेस ने शशांत शेखर को मैदान में उतारा था। पहले दो राउंड की काउटिंग में कांग्रेस के शेखर ने बड़ी बढ़त बना ली। शशांत शेखर 5 हजार वोट से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड में बीजेपी प्रत्याशी रतनेश ने थोड़ी वापसी की है, लेकिन अंतर तब भी करीब 3 हजार वोटों का है।