राजद की B टीम या विपक्ष का जाल? मंत्री नितिन नबीन का प्रशांत किशोर पर बड़ा पलटवार

मंत्री ने स्पष्ट किया कि जब बिहार कोरोना महामारी और प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा था, तब प्रशांत किशोर की कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने कहा, "बिहार जब आपदा और संकट में फंसा हुआ था, तब उनकी नजर केवल राजनीतिक रणनीति पर थी।" नबीन ने जोर देकर कहा कि बिहार अब विकास की राह पर है और सरकार लगातार योजनाओं को जमीन पर उतार रही है। ऐसे में विपक्षी नेताओं द्वारा किए जा रहे आरोप और बयान भ्रम फैलाने के प्रयास हैं।