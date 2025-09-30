Patrika LogoSwitch to English

पटना

राजद की B टीम या विपक्ष का जाल? मंत्री नितिन नबीन का प्रशांत किशोर पर बड़ा पलटवार

एक ओर जहां जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार एनडीए के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं एनडीए के नेता भी अब पलटवार कर रहे हैं। बिहार के मंत्री नितिन नबीन ने आज कहा कि वे राजद की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Sep 30, 2025

Prashant Kishor

Prashant Kishor(Image Source-'X')

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नजदीक आते ही राजनीतिक विवादों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। इस बीच जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार एनडीए नेताओं पर भ्रष्टाचार एवं अन्य अपराध में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक बयान बिहार की सियासत में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अब भाजपा और एनडीए के नेताओं ने भी प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी पर पलटवार करना शुरू कर दिया है।

मंत्री नितिन नबीन का कटाक्ष

इस पर पलटवार करते हुए बिहार के मंत्री नितिन नबीन ने कहा कि प्रशांत किशोर अब केवल राजद की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। पटना में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, "उनकी दिनचर्या यही है, इसी काम में मन लगता है, उनको करने दीजिए।"

कोरोना और आपदा में गैर-मौजूदगी

मंत्री ने स्पष्ट किया कि जब बिहार कोरोना महामारी और प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा था, तब प्रशांत किशोर की कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने कहा, "बिहार जब आपदा और संकट में फंसा हुआ था, तब उनकी नजर केवल राजनीतिक रणनीति पर थी।" नबीन ने जोर देकर कहा कि बिहार अब विकास की राह पर है और सरकार लगातार योजनाओं को जमीन पर उतार रही है। ऐसे में विपक्षी नेताओं द्वारा किए जा रहे आरोप और बयान भ्रम फैलाने के प्रयास हैं।

नई परियोजना का उद्घाटन

मंत्री नबीन पटना के आदर्श कॉलोनी में डेढ़ करोड़ की लागत से बनने वाले पार्क का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि यह पार्क स्थानीय लोगों की लंबे समय से मांग थी और मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत तैयार किया जा रहा है।

स्मृति में बनाए जा रहे पार्क

नबीन ने कहा कि यह पार्क स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद की स्मृति में बनाया जा रहा है। पार्क के निर्माण से स्थानीय लोगों के लिए नए सामाजिक अवसर उपलब्ध होंगे। मतदाता सूची के मुद्दे पर उन्होंने विपक्ष को चेतावनी दी। नबीन ने कहा, "जो घुसपैठियों के लिए राजनीति कर रहे थे, उन्हें करारा जवाब मिलेगा। उनकी जमीन खिसक जाएगी और जनता उन्हें पहचान चुकी है।"

कश्मीर मुद्दे पर कटाक्ष

कश्मीर के संपूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर नबीन ने विपक्ष पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, "जब उमर अब्दुल्ला के समय पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था, तब उन्हें पीड़ा नहीं हुई। अब, जब पूरा कश्मीर भारत से जुड़ चुका है, तो विपक्ष कहीं न कहीं इसे चुनौती के रूप में देख रहा है।"

जनता सब देख रही - मंत्री

मंत्री ने साफ संदेश दिया कि बिहार सरकार जनता के विकास और सुरक्षा की दिशा में काम कर रही है। विपक्ष के आरोप और बयान केवल राजनीति के लिए उठाए जा रहे हैं, जबकि सरकार ठोस विकास कार्यों में लगी हुई है। नबीन ने अंत में कहा कि एनडीए की सरकार लगातार विकास और सामाजिक योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। जनता खुद देख रही है कि कौन वास्तविक काम कर रहा है और कौन केवल बयानबाजी कर रहा है।

पटना

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

30 Sept 2025 03:32 pm

Hindi News / Bihar / Patna / राजद की B टीम या विपक्ष का जाल? मंत्री नितिन नबीन का प्रशांत किशोर पर बड़ा पलटवार

