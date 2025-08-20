Bihar Weather: बिहार में कैसा रहेगा अगले सात दिनों का मौसम, पढ़िए क्या है बारिश को लेकर लेटेस्ट अपडेट

Bihar Weather बिहार में आज से मानसून एक्टिव होने लगा है। इसकी झलक मंगलवार की शाम से ही दिखने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि आज (बुधवार) बिहार के 20 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने इन सभी 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
मौसम में मंगलवार की देर शाम से ही बड़ा बदलाव दिखने लगा था। दिनभर तो मौसम शुष्क रहा लेकिन, शाम होते ही पटना, पूर्णिया, भागलपुर, वैशाली, भोजपुर, जहानाबाद सहित कई जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई हुई। शाम में हुई बारिश से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज (20 अगस्त) से अगले सात दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले सात दिनों बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दक्षिण और पश्चिम बिहार जैसे गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर में गरज-चमक के साथ तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं, उत्तर बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और कटिहार में भी भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है।
मौसम विभाग के अनुसार 21 अगस्त के बाद मानसून फिर से सक्रिय होगा। इससे प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश होने की संभावना है। इसका विशेष असर, उत्तर बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में देखने को मिलेगा। इन जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं दक्षिण और पश्चिम बिहार के इलाके जैसे रोहतास, औरंगाबाद, गया और कैमूर में भी गरज-चमक के साथ अच्छी बारिश हो सकती है।
झमाझम बारिश से निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने बिजली गिरने की भी आशंका व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आम लोगों से अपील किया है कि बारिश के दौरान जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। इसके साथ ही बारिश के दौरान पेड़ों के नीचे और खुले मैदान में जाने से बचें। किसान फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी सावधानियां बरतें। वहीं, जिला प्रशासन ने आपात स्थिति के लिए नियंत्रण कक्षों को अलर्ट पर रखा है।