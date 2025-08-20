Bihar Weather: बिहार में कैसा रहेगा अगले सात दिनों का मौसम, पढ़िए क्या है बारिश को लेकर लेटेस्ट अपडेट

झमाझम बारिश से निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने बिजली गिरने की भी आशंका व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आम लोगों से अपील किया है कि बारिश के दौरान जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। इसके साथ ही बारिश के दौरान पेड़ों के नीचे और खुले मैदान में जाने से बचें। किसान फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी सावधानियां बरतें। वहीं, जिला प्रशासन ने आपात स्थिति के लिए नियंत्रण कक्षों को अलर्ट पर रखा है।