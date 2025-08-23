Bihar Weather: बंगाल से बिहार की तरफ से आ रही टेंशन, मौसम विभाग ने शेयर किया कहां होगी कितनी बारिश

Bihar Weather बिहार में बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र के कारण मानसून का प्रभाव बना हुआ है। इनके प्रभाव से बिहार में 25 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान बिहार के कई स्थानों पर तेज बारिश, ठनका गिरने की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को पटना सहित 9 जिलों में बारिश होगी। गयाजी समेत 4 जिलों में ऑरेंज, तो बाकी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान समूचे दक्षिण बिहार में तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी रहेगा। हालांकि, उत्तर बिहार में शनिवार को मॉनसूनी गतिविधियां कम नजर आएंगी।
पटना जिले के एक-दो स्थानों पर शनिवार को भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने पटना के अलावा भोजपुर, बक्सर, रोहतास,भभुआ एवं जमुई जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, गयाजी, कैमूर, औरंगाबाद एवं नवादा जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग की माने तो, अगले चार से पांच दिनों तक राज्य में मानसून एक्टिव रहेगा। इसकी वजह बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर हवा का चलना बताया जा रहा है। इसके साथ ही मानसून ट्रफ लाइन भी उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों से गुजर रही है, जिसके कारण सक्रियता बनी रहेगी।
बिहार में पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। इसके बावजूद कई जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। दरअसल, सामान्य तौर पर 690.9 एमएम बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक सिर्फ 507.7 एमएम बारिश हुई है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 27 प्रतिशत कम बारिश हुई है।