Bihar Weather: बंगाल से बिहार की तरफ से आ रही टेंशन, मौसम विभाग ने शेयर किया कहां होगी कितनी बारिश

Bihar Weather बिहार में बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र के कारण मानसून का प्रभाव बना हुआ है। इनके प्रभाव से बिहार में 25 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान बिहार के कई स्थानों पर तेज बारिश, ठनका गिरने की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को पटना सहित 9 जिलों में बारिश होगी। गयाजी समेत 4 जिलों में ऑरेंज, तो बाकी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान समूचे दक्षिण बिहार में तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी रहेगा। हालांकि, उत्तर बिहार में शनिवार को मॉनसूनी गतिविधियां कम नजर आएंगी।