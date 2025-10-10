Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Congress Candidate List: महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले कांग्रेस ने इन 36 उम्मीदवारों का फाइनल किया नाम, देखें लिस्ट

कांग्रेस शुक्रवार को अपने 55 में से 36 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में इन नामों पर विचार करने पर अन्तिम मुहर लगाई गई। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के बाद पहले चरण के उम्मीदवारों की घोषणा जल्द होने की संभावना है।

less than 1 minute read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 10, 2025

Chhattisgarh congress

कांग्रेस फाइल फोटो: पत्रिका

Congress Candidate List महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले कांग्रेस ने अपने भावी 36 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। शुक्रवार को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की हुई ऑनलाइन बैठक में इन नामों पर अन्तिम मुहर लगा दी गई है। पार्टी की ओर से जिनके नाम तय कर लिए गए उनको इसकी सूचना भी दी जा रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पटना से ऑनलाइन पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के साथ विधायक दल के नेता डा. शकील अहमद खान व कुछ अन्य नेता शामिल हुए। बैठक सुबह 11 बजे से प्रारंभ हुई और देर रात आठ बजे तक जारी थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

10 Oct 2025 10:51 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Congress Candidate List: महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले कांग्रेस ने इन 36 उम्मीदवारों का फाइनल किया नाम, देखें लिस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

Bihar Politics: कांग्रेस नेता अजय निषाद की बीजेपी में एंट्री, पत्नी बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगी चुनाव!

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: NDA में सीट बंटवारे का फार्मूला तय !, जानें कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: प्रशांत किशोर की सोशल इंजीनियरिंग… किसका बिगड़ेगा गणित?

prashant kishore
पटना

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मांगी मदद, बोलीं- टिकट नहीं इंसाफ चाहिए, PK ने दिया जवाब…

प्रशांत किशोर और ज्योति सिंह
पटना

महागठबंधन में दो फाड़! तेजस्वी के दावे पर पप्पू यादव ने किया किनारा, जानें सरकारी नौकरी पर क्या बोले

Pappu Yadav
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.