Congress Candidate List: महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले कांग्रेस ने इन 36 उम्मीदवारों का फाइनल किया नाम, देखें लिस्ट

Congress Candidate List महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले कांग्रेस ने अपने भावी 36 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। शुक्रवार को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की हुई ऑनलाइन बैठक में इन नामों पर अन्तिम मुहर लगा दी गई है। पार्टी की ओर से जिनके नाम तय कर लिए गए उनको इसकी सूचना भी दी जा रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पटना से ऑनलाइन पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के साथ विधायक दल के नेता डा. शकील अहमद खान व कुछ अन्य नेता शामिल हुए। बैठक सुबह 11 बजे से प्रारंभ हुई और देर रात आठ बजे तक जारी थी।