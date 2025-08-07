Dual Voter ID Case : तेजस्वी यादव को 1 दिन की मोहलत, आरोप साबित हुए तो जाना पड़ सकता है जेल

पूरा विवाद 2 अगस्त को शुरू हुआ, जब तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाया। उन्होंने दावा किया कि उनका नाम बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है और उन्होंने प्रमाण के तौर पर अपना EPIC नंबर RAB2916120 दिखाया। लेकिन जब इस नंबर की जांच चुनाव आयोग की वेबसाइट पर की गई, तो वह नॉन-एक्सिस्टेंट यानी अस्तित्वहीन पाया गया। इसका मतलब यह EPIC नंबर वैध नहीं है। इसके बाद चुनाव आयोग ने जांच शुरू की और पाया कि तेजस्वी यादव का असली और वैध वोटर आईडी कार्ड नंबर RAB0456228 है, जो उन्हें दीघा विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग स्टेशन 204 पर, सीरियल नंबर 416 के तहत जारी किया गया था।