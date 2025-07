Child bites Cobra : गेहूंअन के जहर से कैसे बचा 1 साल का गोविंदा? डॉक्टरों ने बताई वजह

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, हर साल दुनियाभर में सवा लाख लोग सांप के काटने से मर जाते हैं। इनमें से अकेले भारत में करीब 60 हजार मौतें होती हैं, जिससे भारत को Snake Bite Capital of the World कहा जाता है। बिहार सरकार के मुताबिक अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच राज्य में करीब 1000 लोगों की मौत सांप काटने से हुई। इस दौरान 15 हजार से ज्यादा मरीजों को सही वक्त पर इलाज मिल सका।