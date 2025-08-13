Patrika LogoSwitch to English

पटना

3 लाख बुजुर्गों को अब मिलेगी 1100 रुपये पेंशन, सरकार ने किया खास इंतजाम

Mukhyamantri Vriddhjan Samman Pension Yojana के तहत कई लाभार्थियों को पिछले कुछ महीनों से पेमेंट नहीं मिल रहा था।

पटना

Ashish Deep

Aug 13, 2025

Digital Pension Verification
Bihar government to resolve elderly pension issues (Photo source: ANI)

Mukhyamantri Vriddhjan Samman Pension Yojana : बिहार के करीब 3 लाख बुजुर्गों को पेंशन फिर से मिलने का रास्ता साफ हो गया है। तकनीकी गड़बड़ियों के कारण रुकी हुई बुजुर्ग पेंशन बहाल करने के लिए सामाजिक कल्याण विभाग विशेष ब्लॉक-स्तरीय शिविर लगाने जा रहा है। इससे प्रभावित लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी।

तकनीकी दिक्कतों के कारण रुक गई थी पेंशन

विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत कई लाभार्थियों को पिछले कुछ महीनों से पेमेंट नहीं मिल रहा था। इसका कारण फिंगर के निशान घिसने, आंख (आईरिस) की पहचान में दिक्कत या आधार और बैंक रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग में अंतर जैसे तकनीकी मुद्दे शामिल थे। इन गड़बड़ियों के कारण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) की प्रक्रिया अटक गई थी और बुजुर्ग अपनी मासिक पेंशन से दूर हो गए थे।

increased pension amount

शिविर में ही हो जाएगा बॉयोमेट्रिक अपडेट

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए विभाग को तुरंत हल निकालने का निर्देश दिया है। अब इन विशेष शिविरों में मौके पर ही बॉयोमेट्रिक अपडेट, व्यक्तिगत ब्योरे में सुधार और अन्य तकनीकी काम पूरे किए जाएंगे ताकि पेंशन मिलने में कोई रुकावट न रहे।

400 रुपये बढ़कर 1100 रुपये हो गई पेंशन

बता दें कि हाल ही में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की मासिक रकम 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दी थी। इस फैसले के बाद आवेदन संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई और योजना के लाभार्थियों की संख्या 50 लाख से बढ़कर 50,63,557 हो गई।

5 और पेंशन योजना चल रहीं बिहार में

बिहार में अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत भी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धजन पेंशन योजना (Indira Gandhi National Old Age Pension) के 35,62,501 लाभार्थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (Indira Gandhi National Widow Pension) के 6,35,553 लाभार्थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (Indira Gandhi National Disability Pension) के 1,10,744 लाभार्थी, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Lakshmibai Social Security Pension) के 8,74,433 लाभार्थी और बिहार विकलांग पेंशन योजना (Bihar Disability Pension Scheme) के 9,72,057 लाभार्थी शामिल हैं।

भविष्य में भी नहीं रुकेगी पेंशन

सरकार का दावा है कि इन शिविरों से न सिर्फ पेंशन बहाल होगी, बल्कि भविष्य में तकनीकी कारणों से पेमेंट रुकने की संभावना भी कम हो जाएगी। विभाग का लक्ष्य है कि सभी पात्र लाभार्थियों को बिना देरी उनके अधिकार की रकम मिल सके।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

लालू प्रसाद यादव

नीतीश कुमार

तेजस्वी यादव

