3 लाख बुजुर्गों को अब मिलेगी 1100 रुपये पेंशन, सरकार ने किया खास इंतजाम

बिहार में अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत भी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धजन पेंशन योजना (Indira Gandhi National Old Age Pension) के 35,62,501 लाभार्थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (Indira Gandhi National Widow Pension) के 6,35,553 लाभार्थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (Indira Gandhi National Disability Pension) के 1,10,744 लाभार्थी, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Lakshmibai Social Security Pension) के 8,74,433 लाभार्थी और बिहार विकलांग पेंशन योजना (Bihar Disability Pension Scheme) के 9,72,057 लाभार्थी शामिल हैं।