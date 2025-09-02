पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ीं, अंजलि राघव केस पहुंचा महिला आयोग के दरवाजे

इस बीच, अंजलि राघव ने सिंह की टीम पर आरोप लगाया है कि वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने ऑनलाइन उत्पीड़न का एक अभियान चलाया। अभिनेत्री ने कहा कि उनके 2015 के गानों की क्लिप को अपमानजनक टिप्पणियों के साथ फिर से प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें ट्रोलर उन्हें अपशब्द कह रहे हैं। उन्होंने कहा-मैं इस ट्रोलिंग से मानसिक रूप से टूट गई हूं और इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने दिल्ली पुलिस से शिकायत दर्ज कराने की योजना भी बताई। राघव ने आरोप लगाया कि सिंह की बहुत मजबूत पीआर टीम इस अभियान के पीछे थी। उन्होंने कहा कि दो दिनों के बाद हर जगह मेरी बदनामी शुरू हो गई। मुझे कई फर्जी आईडी से धमकियां भी मिल रही हैं।