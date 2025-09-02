पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ीं, अंजलि राघव केस पहुंचा महिला आयोग के दरवाजे

भोजपुरी गायक-अभिनेता पवन सिंह के हरियाणवी कलाकार अंजलि राघव को कथित तौर पर गलत ढंग से छूने के बाद विवाद और गरमाया गया है। उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने इस हरकत के लिए पवन को जमकर कोसा है। बता दें कि लखनऊ में एक लाइव शो के दौरान पवन सिंह ने यह हरकत की थी। उसके बाद अंजलि राघव ने सार्वजनिक रूप से इसकी शिकायत दर्ज की थी। यही नहीं सिनेमा एसोसिएशन ने इस मामले को महिला आयोग तक पहुंचा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह की यह हरकत उनके सियासी सफर को खासा नुकसान पहुंचा सकती है।
एक टीवी इंटरव्यू में सिंह की पत्नी ज्योति ने अपने पति के व्यवहार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पवन जी को मंच पर लड़की की कमर छूने से पहले सोचना चाहिए था। वह कहते हैं कि कलाकार के तौर पर ये बातें सामान्य हैं। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि उस लड़की के पिता और भाई के लिए, वह उनकी बेटी और बहन है।
इस बीच, अंजलि राघव ने सिंह की टीम पर आरोप लगाया है कि वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने ऑनलाइन उत्पीड़न का एक अभियान चलाया। अभिनेत्री ने कहा कि उनके 2015 के गानों की क्लिप को अपमानजनक टिप्पणियों के साथ फिर से प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें ट्रोलर उन्हें अपशब्द कह रहे हैं। उन्होंने कहा-मैं इस ट्रोलिंग से मानसिक रूप से टूट गई हूं और इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने दिल्ली पुलिस से शिकायत दर्ज कराने की योजना भी बताई। राघव ने आरोप लगाया कि सिंह की बहुत मजबूत पीआर टीम इस अभियान के पीछे थी। उन्होंने कहा कि दो दिनों के बाद हर जगह मेरी बदनामी शुरू हो गई। मुझे कई फर्जी आईडी से धमकियां भी मिल रही हैं।
सिंह ने पिछले हफ्ते इंस्टाग्राम पर एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था-मेरी मंशा गलत नहीं थी। अगर अंजलि जी को बुरा लगा तो मैं माफी मांगता हूं। हम कलाकार हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। राघव ने शुरू में माफी स्वीकार कर ली थी। उन्होंने पोस्ट किया था-हां, उन्होंने अपनी गलती मान ली है और मैंने उन्हें माफ कर दिया है। हालांकि, बाद में उन्होंने दावा किया कि सिंह की टीम ने उन पर अपने बयान को एक सरल धन्यवाद में बदलने के लिए दबाव डाला था।
ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और राघव के बोलने के फैसले की सराहना की। समूह ने राष्ट्रीय महिला आयोग से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उसके मुताबिक ऐसा व्यवहार न केवल महिलाओं की बेइज्जती करता है बल्कि फिल्म उद्योग की विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचाता है। भोजपुरी फिल्मों के बाद हरियाणा में अपना करियर बनाने वाली राघव ने कहा कि उनका भोजपुरी उद्योग में लौटने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा-मैंने पवन सिंह के साथ एक बार काम किया था, लेकिन जो हुआ वह सबके सामने है। अब मेरा लौटने का मन नहीं कर रहा है।
15 साल इंडस्ट्री में बिता चुकी कलाकार ने कहा कि वह शुरू में अपनी सुरक्षा के डर से मंच पर प्रतिक्रिया देने में झिझक रही थीं। उन्होंने समझाया-उस समय, मुझे लगा कि मेरे ब्लाउज का कोई टैग मेरी कमर में फंस गया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया या नहीं। साथ ही, वहां का पूरा माहौल उनका था - मीडिया, पुलिस, कर्मचारी। मुझे डर था कि कुछ अनहोनी हो सकती है।