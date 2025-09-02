Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ीं, अंजलि राघव केस पहुंचा महिला आयोग के दरवाजे

पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। यह मामला बढ़ने से उनकी सियासी जंग खराब हो सकती है।

पटना

Ashish Deep

Sep 02, 2025

pawan singh wife jyoti singh
भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। (फोटो सोर्स : @PawanSing फेसबुक पेज)

भोजपुरी गायक-अभिनेता पवन सिंह के हरियाणवी कलाकार अंजलि राघव को कथित तौर पर गलत ढंग से छूने के बाद विवाद और गरमाया गया है। उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने इस हरकत के लिए पवन को जमकर कोसा है। बता दें कि लखनऊ में एक लाइव शो के दौरान पवन सिंह ने यह हरकत की थी। उसके बाद अंजलि राघव ने सार्वजनिक रूप से इसकी शिकायत दर्ज की थी। यही नहीं सिनेमा एसोसिएशन ने इस मामले को महिला आयोग तक पहुंचा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह की यह हरकत उनके सियासी सफर को खासा नुकसान पहुंचा सकती है।

किसी महिला को छूने से पहले सोचना चाहिए : ज्योति

एक टीवी इंटरव्यू में सिंह की पत्नी ज्योति ने अपने पति के व्यवहार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पवन जी को मंच पर लड़की की कमर छूने से पहले सोचना चाहिए था। वह कहते हैं कि कलाकार के तौर पर ये बातें सामान्य हैं। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि उस लड़की के पिता और भाई के लिए, वह उनकी बेटी और बहन है।

ये भी पढ़ें

30 साल में 71 सेे सिमटे 19 सीट पर…क्या वोटर अधिकार यात्रा के दम पर बिहार में करिश्मा कर पाएगी कांग्रेस?
खास खबर
Voter Adhikar Yatra rahul gandhi priyanka gandhi bike rally in darbhanga

पवन सिंह की टीम बदनाम कर रही : अंजलि

इस बीच, अंजलि राघव ने सिंह की टीम पर आरोप लगाया है कि वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने ऑनलाइन उत्पीड़न का एक अभियान चलाया। अभिनेत्री ने कहा कि उनके 2015 के गानों की क्लिप को अपमानजनक टिप्पणियों के साथ फिर से प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें ट्रोलर उन्हें अपशब्द कह रहे हैं। उन्होंने कहा-मैं इस ट्रोलिंग से मानसिक रूप से टूट गई हूं और इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने दिल्ली पुलिस से शिकायत दर्ज कराने की योजना भी बताई। राघव ने आरोप लगाया कि सिंह की बहुत मजबूत पीआर टीम इस अभियान के पीछे थी। उन्होंने कहा कि दो दिनों के बाद हर जगह मेरी बदनामी शुरू हो गई। मुझे कई फर्जी आईडी से धमकियां भी मिल रही हैं।

पवन सिंह ने मांग ली थी माफी

सिंह ने पिछले हफ्ते इंस्टाग्राम पर एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था-मेरी मंशा गलत नहीं थी। अगर अंजलि जी को बुरा लगा तो मैं माफी मांगता हूं। हम कलाकार हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। राघव ने शुरू में माफी स्वीकार कर ली थी। उन्होंने पोस्ट किया था-हां, उन्होंने अपनी गलती मान ली है और मैंने उन्हें माफ कर दिया है। हालांकि, बाद में उन्होंने दावा किया कि सिंह की टीम ने उन पर अपने बयान को एक सरल धन्यवाद में बदलने के लिए दबाव डाला था।

महिला आयोग से कार्रवाई की मांग

ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और राघव के बोलने के फैसले की सराहना की। समूह ने राष्ट्रीय महिला आयोग से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उसके मुताबिक ऐसा व्यवहार न केवल महिलाओं की बेइज्जती करता है बल्कि फिल्म उद्योग की विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचाता है। भोजपुरी फिल्मों के बाद हरियाणा में अपना करियर बनाने वाली राघव ने कहा कि उनका भोजपुरी उद्योग में लौटने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा-मैंने पवन सिंह के साथ एक बार काम किया था, लेकिन जो हुआ वह सबके सामने है। अब मेरा लौटने का मन नहीं कर रहा है।

पवन सिंह के लाव-लश्कर से डर गई थी : अंजलि

15 साल इंडस्ट्री में बिता चुकी कलाकार ने कहा कि वह शुरू में अपनी सुरक्षा के डर से मंच पर प्रतिक्रिया देने में झिझक रही थीं। उन्होंने समझाया-उस समय, मुझे लगा कि मेरे ब्लाउज का कोई टैग मेरी कमर में फंस गया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया या नहीं। साथ ही, वहां का पूरा माहौल उनका था - मीडिया, पुलिस, कर्मचारी। मुझे डर था कि कुछ अनहोनी हो सकती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

02 Sept 2025 01:00 pm

Hindi News / Bihar / Patna / पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ीं, अंजलि राघव केस पहुंचा महिला आयोग के दरवाजे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट