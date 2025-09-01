11 साल की बच्ची के जिंदा जलने पर बिहार पुलिस कर रही लीपापोती, फैमिली ने सुसाइड का दावा खारिज किया

पटना के एक स्कूल में 11 साल की छात्रा जोया परवीन के जिंदा जलने के बाद मौत के मामले में पुलिस और परिवार की थ्योरी एकदम उलट हो गई है। पुलिस का दावा है कि 27 अगस्त को जोया ने स्कूल के शौचालय में खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में बाद में उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच में आग लगने को मौत का कारण बताया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से केरोसिन से भरी बोतल भी बरामद की है।