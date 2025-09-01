Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

11 साल की बच्ची के जिंदा जलने पर बिहार पुलिस कर रही लीपापोती, फैमिली ने सुसाइड का दावा खारिज किया

जोया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच में आग लगने को मौत का कारण बताया गया है।

पटना

Ashish Deep

Sep 01, 2025

Bihar Police Suicide Theory
Bihar Police की थ्योरी को परिवार ने गलत बताया। (फोटो सोर्स: पत्रिका)

पटना के एक स्कूल में 11 साल की छात्रा जोया परवीन के जिंदा जलने के बाद मौत के मामले में पुलिस और परिवार की थ्योरी एकदम उलट हो गई है। पुलिस का दावा है कि 27 अगस्त को जोया ने स्कूल के शौचालय में खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में बाद में उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच में आग लगने को मौत का कारण बताया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से केरोसिन से भरी बोतल भी बरामद की है।

भाई ने कहा-पुलिस ने बोतल प्लांट की

लेकिन जोया के परिवार ने पुलिस के दावे को सख्ती से खारिज कर दिया है। उसके भाई वारिस परवीन ने कहा कि हमारे घर में तो केरोसिन रखा ही नहीं जाता। हमारी बहन खुद को आग कैसे लगाती? उन्होंने बताया कि पुलिस ने घर से दो बोतलें लीं, जिनमें से एक खाली थी और दूसरी में पानी था, जो इस बात का सबूत है कि जोया के पास केरोसिन नहीं था।

बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद था तो सुसाइड कैसे

जोया की बहन सीमा ने दावा किया कि जब उनकी बहन को बाथरूम में पाया गया तो दरवाजा बाहर से बंद था जिससे आत्महत्या की संभावना नहीं रह जाती है। परिवार ने सवाल उठाए कि शिक्षकों ने उसे बचाया क्यों नहीं और उसे एम्बुलेंस की जगह ऑटो रिक्शा में क्यों ले जाया गया। 

पुलिस पर हमला करने में 21 गिरफ्तार

पुलिस ने कहा है कि छात्रा ने आत्महत्या की और इसके पीछे के कारणों की जांच चल रही है। घटना के बाद परिवार और स्थानीय छात्रों ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें स्कूल भवन को तोड़ा गया और पुलिस पर हमला किया गया। इस संबंध में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। परिवार का आरोप है कि निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है।

जोया कर रही थी टीचर्स डे की तैयारी

जोया पांच बच्चों में सबसे छोटी थी और टीचर्स डे के लिए 150 रुपये जुटा रही थी। परिवार ने न्याय की मांग करते हुए शिक्षकों और सहपाठियों से पूछताछ को जांच का हिस्सा बनाने की मांग की है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

crime

crime news

crimenews

Published on:

01 Sept 2025 12:11 pm

Hindi News / Bihar / Patna / 11 साल की बच्ची के जिंदा जलने पर बिहार पुलिस कर रही लीपापोती, फैमिली ने सुसाइड का दावा खारिज किया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट