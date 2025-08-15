Purnia Airport : सितंबर के इस हफ्ते से शुरू होंगी उड़ानें, भावी मुख्य सचिव ने किया रीव्यू

प्रत्यय अमृत ने कहा कि फोकस ‘गुणवत्ता से समझौता किए बिना’ तैयारियों को अंतिम रूप देने पर है। हालांकि, उन्होंने उड़ान शुरू होने की सटीक तारीख की पुष्टि नहीं की, लेकिन स्थानीय प्रशासन और नागरिक उड्डयन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सेवाएं सितंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकती हैं। इस समयरेखा को देखते हुए सियासी हलकों में अटकलें हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही एयरपोर्ट शुरू हो सकता है। इसे चुनावी मौसम में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखा जा रहा है।