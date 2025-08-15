Purnia Airport : सितंबर के इस हफ्ते से शुरू होंगी उड़ानें, भावी मुख्य सचिव ने किया रीव्यू

बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं अब जल्द शुरू हो सकती हैं। राज्य के विकास आयुक्त और भावी मुख्य सचिव नियुक्त हुए प्रत्यय अमृत ने साइट का निरीक्षण करते हुए अफसरों को 30 अगस्त तक सभी निर्माण काम पूरे करने का निर्देश दिया है। इसके बाद माना जा रहा है कि एयरपोर्ट से उड़ानें सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो सकती हैं।
प्रत्यय अमृत ने निरीक्षण के दौरान एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन विपिन कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर सिन्हा, पूर्णिया के आयुक्त राजेश कुमार, जिला अधिकारी अंशुल कुमार और पुलिस अधीक्षक स्वीटी सहरावत ने एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर, संचालन से जुड़ी तैयारियों और सुरक्षा मानकों पर चर्चा की। अधिकारियों के मुताबिक, सभी काम तय समयसीमा में पूरे करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं।
प्रत्यय अमृत ने कहा कि फोकस ‘गुणवत्ता से समझौता किए बिना’ तैयारियों को अंतिम रूप देने पर है। हालांकि, उन्होंने उड़ान शुरू होने की सटीक तारीख की पुष्टि नहीं की, लेकिन स्थानीय प्रशासन और नागरिक उड्डयन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सेवाएं सितंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकती हैं। इस समयरेखा को देखते हुए सियासी हलकों में अटकलें हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही एयरपोर्ट शुरू हो सकता है। इसे चुनावी मौसम में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखा जा रहा है।
पूर्णिया उत्तर-पूर्वी बिहार का एक महत्वपूर्ण शहर है, जो दशकों से वाणिज्यिक हवाई सेवाओं से दूर रहा है। इसके कारण यहां के लोगों को हवाई यात्रा के लिए भागलपुर, पटना या फिर सिलीगुड़ी जैसे शहरों का रुख करना पड़ता था। एयरपोर्ट चालू होने से न सिर्फ स्थानीय निवासियों को सीधी उड़ानों की सुविधा मिलेगी, बल्कि व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं खुलेंगी।
स्थानीय व्यापारी संगठनों का मानना है कि एयरपोर्ट शुरू होने से पूर्णिया और आसपास के जिलों में निवेश बढ़ेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। खासकर सीमांचल क्षेत्र-किशनगंज, अररिया, कटिहार और मधेपुरा को हवाई संपर्क मिलने से आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी जा रही है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बैठकों में एयरपोर्ट संचालन के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है।