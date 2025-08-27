दिल्ली आने के लिए दिवाली-छठ पर मिल जाएगा रिजर्वेशन, रेलवे ने चलाई यह स्पेशल ट्रेन

त्योहारों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए Indian Railways ने बिहार से दिल्ली के बीच अमृत भारत स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यह सेवा 23 सितंबर से 25 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी। रेलवे के मुताबिक यह ट्रेन दिल्ली से हर मंगलवार सुबह 11 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 6 बजकर 20 मिनट पर शेखपुरा और 10 बजकर 30 मिनट पर भागलपुर पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन भागलपुर से हर बुधवार दोपहर 1 बजकर 40 मिनट पर रवाना होगी और शाम 4 बजकर 58 मिनट पर शेखपुरा पहुंचेगी। फिर तड़के 3 बजकर 30 मिनट पर दिल्ली पहुंचेगी।