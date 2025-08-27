Patrika LogoSwitch to English

पटना

दिल्ली आने के लिए दिवाली-छठ पर मिल जाएगा रिजर्वेशन, रेलवे ने चलाई यह स्पेशल ट्रेन

बिहार से कुल 8 अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं। इनमें दरभंगा–आनंद विहार, सहरसा–लोकमान्य तिलक टर्मिनस, राजेंद्र नगर–नई दिल्ली शामिल हैं।

पटना

Ashish Deep

Aug 27, 2025

Amrit Bharat Express
शेखपुरा से दिल्ली के लिए चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस। (Photo- @BiharInfraTales)

त्योहारों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए Indian Railways ने बिहार से दिल्ली के बीच अमृत भारत स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यह सेवा 23 सितंबर से 25 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी। रेलवे के मुताबिक यह ट्रेन दिल्ली से हर मंगलवार सुबह 11 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 6 बजकर 20 मिनट पर शेखपुरा और 10 बजकर 30 मिनट पर भागलपुर पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन भागलपुर से हर बुधवार दोपहर 1 बजकर 40 मिनट पर रवाना होगी और शाम 4 बजकर 58 मिनट पर शेखपुरा पहुंचेगी। फिर तड़के 3 बजकर 30 मिनट पर दिल्ली पहुंचेगी।

बिहार में चल रहीं अमृत भारत ट्रेनें

वर्तमान में बिहार से कुल 8 अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं। इनमें दरभंगा–आनंद विहार, सहरसा–लोकमान्य तिलक टर्मिनस, राजेंद्र नगर–नई दिल्ली, बापूधाम मोतिहारी–आनंद विहार, दरभंगा–गोमतीनगर, मालदा टाउन–गोमतीनगर, सीतामढ़ी–दिल्ली और गया–दिल्ली मार्ग शामिल हैं।

कितना है किराया

अमृत भारत ट्रेनों का किराया सामान्य मेल-एक्सप्रेस की तुलना में सस्ता रखा गया है। लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी के लिए किराया करीब 450 रुपये है। भागलपुर–दिल्ली मार्ग की दूरी लगभग 1200 किलोमीटर है, जिसके लिए किराया 600 से 700 रुपये तक हो सकता है।

हावड़ा और कोलकाता से भी कई विशेष ट्रेनें

त्योहारों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने हावड़ा और कोलकाता से भी कई विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। वहीं दानापुर मंडल ने बक्सर–किऊल और दानापुर–झाझा के बीच पूजा स्पेशल सेवाएं शुरू की हैं। इन ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए गए हैं ताकि आम यात्रियों को सीट आसानी से मिल सके।

Updated on:

27 Aug 2025 01:59 pm

Published on:

27 Aug 2025 01:58 pm

Hindi News / Bihar / Patna / दिल्ली आने के लिए दिवाली-छठ पर मिल जाएगा रिजर्वेशन, रेलवे ने चलाई यह स्पेशल ट्रेन

