बिहार में दशहरा पर तेज रफ्तार का कहर, स्कॉर्पियो-ट्रक की टक्कर में 3 की मौत, 7 गंभीर घायल

बिहार के कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र में दशहरा के अवसर पर एक भीषण सड़क हादसे ने लोगों के होश उड़ा दिए। छज्जूपुर पोखरे के पास हुई इस दुर्घटना में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सामने से आ रहे कंटेनर में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि स्कॉर्पियो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।