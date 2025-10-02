Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार में दशहरा पर तेज रफ्तार का कहर, स्कॉर्पियो-ट्रक की टक्कर में 3 की मौत, 7 गंभीर घायल

बिहार के कैमूर में भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की जान चली गई और सात लोग घायल हो गए। स्कॉर्पियो और ट्रक की हुई टक्कर इतनी भयावह था कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 02, 2025

road Accident

भीषण सड़क हादसा (File Photo)

बिहार के कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र में दशहरा के अवसर पर एक भीषण सड़क हादसे ने लोगों के होश उड़ा दिए। छज्जूपुर पोखरे के पास हुई इस दुर्घटना में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सामने से आ रहे कंटेनर में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि स्कॉर्पियो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटनास्थल पर अफरा-तफरी

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सड़क पर छिटके कांच और मलबे को देखकर किसी का भी होश उड़ सकता था। ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद करने लगे। स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में घायल लोगों को दुर्गावती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने घायल कुछ लोगों की स्थिति नाजुक बताई और बेहतर इलाज के लिए उन्हें अन्य बड़े अस्पताल में रेफर किया गया।

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे की वजह तेज रफ्तार और लापरवाही बताई जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और ड्राइवर के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हादसे के बाद ग्रामीणों का आरोप

स्थानीय लोग लगातार इस मार्ग पर होने वाले हादसों को लेकर प्रशासन पर नाराजगी जताते रहे हैं। उनका कहना है कि सड़क पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। न तो पर्याप्त चेतावनी संकेत बोर्ड लगे हैं और न ही सड़क की मरम्मत पर ध्यान दिया गया है। तेज रफ्तार वाहनों की वजह से अक्सर यह मार्ग दुर्घटनाओं का गढ़ बन जाता है।

परिजनों में पसरा मातम

मृतकों के परिजनों में मातम का माहौल है, जबकि घायलों के इलाज में जुटे डॉक्टर और स्थानीय लोग हादसे की भयावहता देख सकते हैं। पुलिस और प्रशासन को चाहिए कि इस मार्ग पर सुरक्षा उपाय बढ़ाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा न हो।

पटना

