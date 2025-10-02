बिहार में दशहरा पर तेज रफ्तार का कहर, स्कॉर्पियो-ट्रक की टक्कर में 3 की मौत, 7 गंभीर घायल

भीषण सड़क हादसा (File Photo)
बिहार के कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र में दशहरा के अवसर पर एक भीषण सड़क हादसे ने लोगों के होश उड़ा दिए। छज्जूपुर पोखरे के पास हुई इस दुर्घटना में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सामने से आ रहे कंटेनर में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि स्कॉर्पियो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सड़क पर छिटके कांच और मलबे को देखकर किसी का भी होश उड़ सकता था। ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद करने लगे। स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में घायल लोगों को दुर्गावती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने घायल कुछ लोगों की स्थिति नाजुक बताई और बेहतर इलाज के लिए उन्हें अन्य बड़े अस्पताल में रेफर किया गया।
घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे की वजह तेज रफ्तार और लापरवाही बताई जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और ड्राइवर के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीय लोग लगातार इस मार्ग पर होने वाले हादसों को लेकर प्रशासन पर नाराजगी जताते रहे हैं। उनका कहना है कि सड़क पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। न तो पर्याप्त चेतावनी संकेत बोर्ड लगे हैं और न ही सड़क की मरम्मत पर ध्यान दिया गया है। तेज रफ्तार वाहनों की वजह से अक्सर यह मार्ग दुर्घटनाओं का गढ़ बन जाता है।
मृतकों के परिजनों में मातम का माहौल है, जबकि घायलों के इलाज में जुटे डॉक्टर और स्थानीय लोग हादसे की भयावहता देख सकते हैं। पुलिस और प्रशासन को चाहिए कि इस मार्ग पर सुरक्षा उपाय बढ़ाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा न हो।
