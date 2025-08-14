15 अगस्त को स्कूल न आने वाले टीचर-बच्चों की खैर नहीं, बिहार शिक्षा विभाग ने कहा-कार्रवाई होगी

बिहार शिक्षा विभाग ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों व शिक्षकों की तिरंगा फहराने के दौरान अनिवार्य उपस्थिति रखने का निर्देश जारी किया है। स्कूलों से 360 डिग्री व्यू वाली तस्वीर या वीडियो भी मांगे गए हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पत्र में कहा गया है कि 15 अगस्त 2025 को सभी स्कूलों में झंडा फहराने का कार्यक्रम तय समय पर होगा और इस दौरान सभी शिक्षक व छात्र-छात्राएं मौजूद रहेंगे। जिला शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश का पालन सख्ती से कराने को कहा गया है।
निर्देश के मुताबिक जिन स्कूलों को बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल (BEPC) के जरिए टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं, वे झंडोत्तोलन समारोह की चारों दिशाओं से तस्वीरें लेकर अपलोड करेंगे। इन तस्वीरों में स्कूल का नाम, झंडा, शिक्षक और सभी छात्र साफ-साफ दिखाई देने चाहिए। जिन स्कूलों के पास टैबलेट उपलब्ध नहीं हैं, वे मोबाइल फोन से तस्वीरें लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के जरिए भेजेंगे। मोबाइल से ली गई तस्वीरें भी चारों दिशाओं से ली जानी चाहिए और उनमें सभी उपस्थित प्रतिभागी दिखने चाहिए।
शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि समारोह में तिरंगे को पूरे सम्मान के साथ फहराया जाए और कार्यक्रम के दौरान तय प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। पत्र में यह साफ किया गया है कि Independence Day राष्ट्रीय पर्व है, इसलिए सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है। किसी भी अनुपस्थिति की सूचना जिला स्तर पर दर्ज की जाएगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के स्कूलों में कार्यक्रम की तैयारी और निर्देशों को लागू करने की निगरानी करें और समारोह के सफल आयोजन की रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को भेजें। यह आदेश सभी संबंधित अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को भेजा गया है ताकि 15 अगस्त को पूरे राज्य में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो।