15 अगस्त को स्कूल न आने वाले टीचर-बच्चों की खैर नहीं, बिहार शिक्षा विभाग ने कहा-कार्रवाई होगी

बिहार शिक्षा विभाग ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों व शिक्षकों की तिरंगा फहराने के दौरान अनिवार्य उपस्थिति रखने का निर्देश जारी किया है। स्कूलों से 360 डिग्री व्यू वाली तस्वीर या वीडियो भी मांगे गए हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पत्र में कहा गया है कि 15 अगस्त 2025 को सभी स्कूलों में झंडा फहराने का कार्यक्रम तय समय पर होगा और इस दौरान सभी शिक्षक व छात्र-छात्राएं मौजूद रहेंगे। जिला शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश का पालन सख्ती से कराने को कहा गया है।