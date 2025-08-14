Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

15 अगस्त को स्कूल न आने वाले टीचर-बच्चों की खैर नहीं, बिहार शिक्षा विभाग ने कहा-कार्रवाई होगी

शिक्षा विभाग ने कहा-झंडा फहराते समय तस्वीरें खीेंच कर भेजें। इन तस्वीरों में स्कूल का नाम, झंडा, शिक्षक और सभी छात्र साफ-साफ दिखाई देने चाहिए।

पटना

Ashish Deep

Aug 14, 2025

flag hoisting
बिहार के स्कूलों में flag hoisting में अटेंडेंस अनिवार्य। (फोटो सोर्स : एएनआई)

बिहार शिक्षा विभाग ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों व शिक्षकों की तिरंगा फहराने के दौरान अनिवार्य उपस्थिति रखने का निर्देश जारी किया है। स्कूलों से 360 डिग्री व्यू वाली तस्वीर या वीडियो भी मांगे गए हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पत्र में कहा गया है कि 15 अगस्त 2025 को सभी स्कूलों में झंडा फहराने का कार्यक्रम तय समय पर होगा और इस दौरान सभी शिक्षक व छात्र-छात्राएं मौजूद रहेंगे। जिला शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश का पालन सख्ती से कराने को कहा गया है।

पूरे समारोह की चारों तरफ से तस्वीरें भेजें

निर्देश के मुताबिक जिन स्कूलों को बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल (BEPC) के जरिए टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं, वे झंडोत्तोलन समारोह की चारों दिशाओं से तस्वीरें लेकर अपलोड करेंगे। इन तस्वीरों में स्कूल का नाम, झंडा, शिक्षक और सभी छात्र साफ-साफ दिखाई देने चाहिए। जिन स्कूलों के पास टैबलेट उपलब्ध नहीं हैं, वे मोबाइल फोन से तस्वीरें लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के जरिए भेजेंगे। मोबाइल से ली गई तस्वीरें भी चारों दिशाओं से ली जानी चाहिए और उनमें सभी उपस्थित प्रतिभागी दिखने चाहिए।

समारोह से गायब रहे तो कार्रवाई करेगा शिक्षा विभाग

शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि समारोह में तिरंगे को पूरे सम्मान के साथ फहराया जाए और कार्यक्रम के दौरान तय प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। पत्र में यह साफ किया गया है कि Independence Day राष्ट्रीय पर्व है, इसलिए सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है। किसी भी अनुपस्थिति की सूचना जिला स्तर पर दर्ज की जाएगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

शिक्षा अधिकारी अपने जिले की कमान संभालें

सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के स्कूलों में कार्यक्रम की तैयारी और निर्देशों को लागू करने की निगरानी करें और समारोह के सफल आयोजन की रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को भेजें। यह आदेश सभी संबंधित अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को भेजा गया है ताकि 15 अगस्त को पूरे राज्य में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Basic Education Department

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

शिक्षा

शिक्षा

government school

नीतीश कुमार

school

school education

Published on:

14 Aug 2025 11:50 am

Hindi News / Bihar / Patna / 15 अगस्त को स्कूल न आने वाले टीचर-बच्चों की खैर नहीं, बिहार शिक्षा विभाग ने कहा-कार्रवाई होगी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.