बिहार चुनाव 2025

Vande Bharat Express: बेटी का शगुन लेकर जा रहे पिता समेत तीन लोगों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत

Vande Bharat Express पटना से सटे बाढ़ अनुमंडल के पंडारख थाना क्षेत्र के ममरखा बाद स्टेशन पर शु्क्रवार को हरनौत से गोपकिता गांव में बेटी का शगुन लेकर जा रहे एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से हो गई।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 19, 2025

Vande Bharat Express बिहार में ट्रेन से कटकर तीन लोगों की मौत हो गई है। यह घटना बिहार के बाढ़ अनुमंडल के पंडारख थाना क्षेत्र के ममरखा बाद स्टेशन की है। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि हरनौत से गोपकिता गांव में बेटी का शगुन लेकर जा रहे एक ही परिवार के तीन लोगों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। तीनों की मौत वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से हुई है। जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। उसे पीएमसीएच पटना रेफर किया गया है। मृतकों की पहचान जीतो मांझी, प्रीतलाल मांझी और गोविंद मांझी के रूप में हुई हैं।

मरने वाले सभी लोग हरनौत थाना क्षेत्र के टारा पर गांव के निवासी थे। आज ये सभी लोग अपनी बेटी का शगुन लेकर गोपीता जा रहे थे। गोपीता पहुंचने से पहले मेकरा ममरखा गांव के पास यह घटना हो गई। रेल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार रेलवे ट्रैक पार करते हुए दोनों तरफ से ट्रेन आ गयी। इसी दौरान यह हादसा हो गया।

19 Sept 2025 07:55 pm

19 Sept 2025 07:53 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Vande Bharat Express: बेटी का शगुन लेकर जा रहे पिता समेत तीन लोगों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत

